تعمل شركة هواوي، عملاق الاتصالات الصيني، على ترسيخ نفسها بسرعة كمنافس هائل لقادة الصناعة NVIDIA وApple في المشهد التكنولوجي. تسلط التطورات الأخيرة الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته شركة هواوي، والذي لا يقتصر على مضاهاة قدرات نظيراتها فحسب، بل يدفع أيضًا سعي الصين إلى الاعتماد على الذات التكنولوجي.

وقد اعترف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، بشركة Huawei باعتبارها "واحدة من أكثر الشركات تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم." كشفت iFlytek، وهي كيان صيني للذكاء الاصطناعي، مؤخرًا عن نموذج Spark AI، المدعوم بشكل كبير بقدرات وحدة معالجة الرسومات المحدثة من Huawei، والتي يقال الآن إنها تتساوى مع وحدات معالجة الرسوميات A100 من NVIDIA.

وقد دفع التزام الصين بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية شركة هواوي إلى تسريع تطوراتها في قدرات وحدة معالجة الرسومات. وتهدف هواوي من خلال هذه الخطوة إلى تعطيل هيمنة NVIDIA على السوق ومنافسة طرازي ChatGPT وGPT-4 من OpenAI بنموذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة.

أحدثت شركة Huawei ضجة في عام 2019 مع طرح معالج Ascend 910 AI، متجاوزًا معالج NVIDIA A100 في قوة الحوسبة. يُظهر هذا المعالج، وهو مكون حاسم في مجموعة تدريب Atlas 900 Pod A2 AI من هواوي، قدرة الشركة على قيادة جهود الذكاء الاصطناعي وربما التعاون مع مؤسسات مثل iFlytek.

إن تفاني شركة هواوي في تعزيز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي في الصين واضح للغاية. ومن دخول سوق الهواتف بقوة إلى تطوير شرائح أصغر لأجهزتها، تهدف الشركة إلى تعزيز استقلال الصين عن التقنيات الأجنبية. وبالتعاون مع الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC)، طورت هواوي معالجًا بدقة 7 نانومتر لأحدث هواتفها، هاتف Mate 60 Pro، مما يعزز الابتكار داخل حدود الصين.

وقد أدت العقوبات الأمريكية الأخيرة على صادرات الرقائق إلى الصين إلى تعزيز عزم البلاد على تقليل الاعتماد على الشركات الأمريكية. حتى أن الحكومة الصينية قامت بتقييد استخدام أجهزة آيفون من شركة أبل بين المسؤولين والموظفين، مما يسلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين البلدين ويلقي بظلال من الشك على توقعات إيرادات أبل في واحدة من أكبر أسواقها.

يمثل الكشف عن هاتف Huawei Mate 60 Pro تحديًا كبيرًا لهيمنة Apple على سوق الهواتف. في حين أن شركة Huawei قد تتخلف حاليًا عن شركة Apple فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي، إلا أن الإصدار، إلى جانب القيود الحكومية، كان له تأثير على أسعار أسهم Apple وتقييم السوق. تكثر التكهنات حول الديناميكيات المتغيرة في سوق التكنولوجيا في الصين.

تجسد هواوي سعي الصين المرن للاعتماد على الذات والابتكار. في حين أن التفوق على شركتي NVIDIA وApple الرائدتين في الصناعة قد لا يزال هدفًا بعيدًا، إلا أن المسار الحالي لشركة Huawei يشير إلى مستقبل واعد. ولديها القدرة على إعادة تشكيل السرد التكنولوجي للصين وتصبح قوة محلية تنافس الأفضل في هذا المجال.

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