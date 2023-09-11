إعادة اكتشاف لعبة Nintendo Arcade المنسية، Sky Skipper

في الأيام الأولى لألعاب نينتندو آركيد، كانت هناك نجاحات وإخفاقات. ومع ذلك، في صيف عام 1981، أصدرت نينتندو اللعبة التي من شأنها أن تغير كل شيء – دونكي كونج. أصبحت دونكي كونج، التي صممها شيجيرو مياموتو، واحدة من أكثر ألعاب الآركيد مبيعًا على الإطلاق وقدمت للعالم ماريو. ولكن إلى جانب نجاح Donkey Kong، عمل مياموتو والمخرج جينيو تاكيدا على لعبة أركيد أخرى تم نسيانها تمامًا - Sky Skipper.

تم إصدار Sky Skipper بأعداد محدودة في عام 1981 للاختبار في الأروقة اليابانية، لكن الاستجابة كانت ضعيفة. تم شحن عدد قليل فقط من الخزانات إلى Nintendo of America للاختبار مع استقبال فاتر مماثل. تتميز اللعبة بطائرة ذات سطحين تجمع أوراق اللعب المجسمة مع تجنب الغوريلا العملاقة، مثل دونكي كونج. كانت الرسومات مثيرة للإعجاب في ذلك الوقت، لكن طريقة اللعب كانت مربكة وغير جذابة للغاية.

نظرًا لاستقبالها السيئ، لم يتم إصدار Sky Skipper رسميًا مطلقًا وتم إعادة استخدام لوحات دوائر الخزانات في لعبة Popeye عام 1982. يبدو أن Sky Skipper قد تم محوها من الوجود حتى أصبح جامع التحف Alex Crowley مفتونًا باللعبة وانطلق للكشف عن أسرارها. لقد عثر على لوحة دوائر مطبوعة أصلية من Sky Skipper (PCB) تم تحويلها لتشغيل Popeye وقام بشرائها. بمساعدة صديقه مارك وايتنج، تمكنوا من إجراء هندسة عكسية لثنائي الفينيل متعدد الكلور وتشغيل Sky Skipper مرة أخرى.

قام Crowley بعد ذلك بإعادة إنشاء خزانة Sky Skipper باستخدام آلة Popeye القديمة بمساعدة Olly Cotton، الذي أعاد إنشاء العمل الفني الأصلي للخزانة استنادًا إلى نشرة إعلانية بالأبيض والأسود. حدث اختراق آخر عندما اكتشف جامع الألعاب ويتني روبرتس أن Sky Skipper كان موجودًا بالفعل في بهو مقر Nintendo of America. تمكن روبرتس من التأكد من صحة Sky Skipper ومشاركة الصور مع Crowley.

لقد كانت إعادة اكتشاف Sky Skipper بمثابة لحظة مهمة لعشاق ألعاب الأركيد. إنه يضيف إلى تاريخ ألعاب الأركيد المبكرة من Nintendo ويسمح للاعبين بتجربة جزء من تاريخ الألعاب الذي كان يُعتقد في السابق أنه مفقود.

التعاريف:

– لعبة آركيد: لعبة يتم لعبها على آلة كبيرة متاحة للعامة وتوجد عادةً في صالات الملاهي والمطاعم وأماكن الترفيه الأخرى.

– PCB: لوحة الدوائر المطبوعة، والتي تحتوي على مكونات إلكترونية لتشغيل لعبة أو نظام كمبيوتر.

– الهندسة العكسية: عملية تحليل منتج أو نظام لتحديد تصميمه أو مواصفاته.

- إعادة الاستخدام: تكييف شيء ما أو إعادة استخدامه لغرض مختلف.

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