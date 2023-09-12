تأثير الشفافية والخصوصية على التعاون الرقمي

في بيئة العمل عن بعد اليوم، أصبحت أدوات التعاون الرقمي ضرورية للتواصل والتنسيق بين الموظفين. ومع ذلك، يشعر المديرون بالقلق إزاء تأثير انخفاض التفاعلات وجهاً لوجه على الإبداع والابتكار. للتحقيق في هذه المشكلة، قام الباحثون بدراسة استخدام منصات التعاون الرقمي فيما يتعلق بالشفافية والخصوصية.

ركزت الدراسة على شركة تصنيع كبيرة وحللت الاتصالات ضمن 215 مجموعة مختلفة باستخدام منصة تعاون رقمية. تم استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتصنيف المحادثات إما على أنها إبداع تنموي (الجمع بين المفاهيم الموجودة أو توسيعها) أو إبداع تخريبي (إعادة صياغة المشكلات لإيجاد حلول جديدة). نظر الباحثون أيضًا إلى بيانات الشبكة لتحديد حالات التجسير (التواصل مع أفراد مختلفين) والترابط (تكوين علاقات وثيقة).

كشفت النتائج عن مسارين متميزين أدىا إما إلى الإبداع التنموي أو الإبداعي. قامت المجموعات العامة التي تعمل بشفافية داخل المنظمة بتعزيز الإبداع التنموي من خلال التفاعل مع مجتمع أوسع واكتساب وجهات نظر جديدة. ومن ناحية أخرى، استفادت المجموعات الخاصة من المساحة الآمنة التي شجعت الانحراف الإبداعي والمجازفة وحضانة الأفكار، مما أدى إلى الإبداع التخريبي.

إن الاختيار بين الشفافية والخصوصية في منصات التعاون الرقمي له آثار مهمة على التواصل والنتائج الإبداعية. تشجع القنوات العامة مد الجسور بين العلاقات ومن المرجح أن تؤدي إلى الإبداع التنموي. ومن ناحية أخرى، تعمل القنوات الخاصة على تعزيز روابط الترابط ومن المرجح أن تؤدي إلى الإبداع المدمر.

يمكن للمديرين دعم هذه الأنواع المختلفة من الإبداع من خلال تصميم هياكل الاتصال ضمن منصات التعاون الرقمي. ومن خلال فهم الآثار المترتبة على الشفافية والخصوصية، يمكن للمديرين إنشاء بيئات تشجع نوع التعاون الذي سيكون أكثر إنتاجية في كل حالة محددة.

بشكل عام، تتمتع منصات التعاون الرقمي بالقدرة على تعزيز الإبداع والابتكار، لكن ميزات هذه المنصات، مثل الشفافية والخصوصية، تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل اتجاه التعاون والنتائج الإبداعية.

المصدر: مقالة بحثية بعنوان "تأثير الشفافية والخصوصية في التعاون الرقمي على النتائج الإبداعية" (لم يتم توفير عنوان URL)