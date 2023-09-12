تقدم شريحة Tensor G3 من Samsung Foundry عبوات FO-WLP لتعزيز الكفاءة

ملخص: يقال إن Samsung Foundry تقوم بدمج عبوات FO-WLP (تغليف على مستوى الرقاقة) في شريحة Tensor G3 الخاصة بها، والتي من المتوقع أن توفر كفاءة محسنة وأداء رسوميات محسن وتوفير الطاقة. تم استخدام FO-WLP سابقًا بواسطة Qualcomm وMediaTek، ولكن هذا يمثل أول تطبيق لهذه التقنية من Samsung Foundry. ستحتوي شريحة Tensor G3، المبنية على Exynos 2400، على وحدة معالجة مركزية ذات 9 نوى ووحدة معالجة رسوميات Arm Immortalis G715 مع 10 نوى، مما يعزز قدرات المعالجة والرسومات. ومن المقرر أن تظهر الشريحة لأول مرة في أجهزة Google Pixel 8 وPixel 8 Pro في 4 أكتوبر.

تم إعداد شريحة Tensor G3، التي طورتها شركة Samsung Foundry، لإحداث ثورة في تكنولوجيا شرائح الهواتف الذكية من خلال دمج عبوات FO-WLP (التغليف على مستوى الرقاقة). تعمل تقنية التغليف هذه، التي قدمتها Qualcomm وMediaTek، على تحسين الكفاءة وأداء الرسومات وتوفير الطاقة. ومن خلال هذه الخطوة، تهدف Samsung Foundry إلى تعزيز مكانتها في سوق شرائح الهواتف الذكية.

ستعمل شريحة Tensor G3، المبنية على معالج Exynos 2400، على تشغيل أجهزة Pixel 8 وPixel 8 Pro القادمة من Google. إنه يتميز بتكوين وحدة المعالجة المركزية المكونة من 9 نوى، بما في ذلك نواة رئيسية واحدة Cortex-X3 وأربعة نوى Cortex-A715 وأربعة نوى Cortex-A510. يعد إعداد وحدة المعالجة المركزية هذا بتحسين قوة وكفاءة المعالجة، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمهام متعددة أكثر سلاسة وتنفيذ أسرع للتطبيقات.

فيما يتعلق بقدرات الرسومات، ستستخدم شريحة Tensor G3 وحدة معالجة الرسوميات Arm Immortalis G715، المجهزة بـ 10 مراكز. ويمثل هذا ترقية من جهاز G7 السابق ذي النواة السبعة، مما يتيح للمستخدمين تجربة المزيد من الألعاب الغامرة والأداء الرسومي في هواتفهم الذكية Pixel 710.

ومن خلال دمج تقنية التغليف FO-WLP، تهدف شريحة Tensor G3 من Samsung Foundry إلى تقليل توليد الحرارة مع زيادة كفاءة الطاقة إلى الحد الأقصى. وسينتج عن ذلك أجهزة تعمل بشكل أكثر برودة وتدوم لفترة أطول بين عمليات الشحن، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

المصادر: Revegnus (@Tech_Reve)