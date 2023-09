تعلن EA عن مشروع Rene: لعبة Sims من الجيل التالي ستكون مجانية للتنزيل

By

كشفت EA عن تفاصيل جديدة حول الجيل القادم من لعبة Sims، والتي تحمل الاسم الرمزي Project Rene. في منشور بالمدونة خلال عرض تقديمي لـ Behind The Sims، أعلنت الشركة أن اللعبة ستكون متاحة للتنزيل مجانًا. تأتي هذه الخطوة في أعقاب نجاح لعبة The Sims 4 في اللعب مجانًا العام الماضي.

خيار التنزيل المجاني لـ Project Rene يعني أن اللاعبين سيتمكنون من الانضمام إلى اللعبة واللعب بها واستكشافها دون الحاجة إلى اشتراك أو شراء لعبة أساسية أو ميكانيكا الطاقة. تعتزم EA تسهيل قيام اللاعبين بدعوة الأصدقاء أو الانضمام إليهم وتجربة ميزات وقصص وتحديات جديدة.

ومع ذلك، أوضحت EA أن اللعبة ستظل تحتوي على محتوى وحزم قابلة للشراء، على غرار The Sims 4. لكن هيكل التسعير وكيفية بيع هذه العناصر قد يختلف عن اللعبة الحالية. أعطت EA مثالاً على إضافة الطقس الأساسي كميزة مجانية للجميع، بينما قد تركز الحزم المستقبلية على موضوعات محددة مثل الرياضات الشتوية أو المسابقات.

لا يعني إصدار Project Rene نهاية الدعم للعبة The Sims 4. وتخطط EA لمواصلة تقديم التحديثات والمحتوى الجديد لمجتمع The Sims 4 في المستقبل المنظور.

على الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ إطلاق محدد، إلا أن EA تعمل على تحقيق عملية تطوير أكثر شفافية لمشروع Rene. وكشفت الشركة سابقًا أن اللعبة ستقدم تجارب فردية ومتعددة اللاعبين، مع الكشف عن مزيد من المعلومات حول المكون المتعدد اللاعبين في وقت لاحق من العام.

المصدر: [ذا فيرج] (المصدر)