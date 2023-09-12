حدث iPhone السنوي لشركة Apple: ما يمكن توقعه

من المقرر أن ينطلق اليوم حدث iPhone السنوي الذي طال انتظاره لشركة Apple، حيث يكشف النقاب عن أحدث التطورات في تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة. في حين أن أولئك غير المهتمين بالعروض التقديمية أو الأجهزة الخاصة بالشركة قد يرغبون في قطع الاتصال بعد ظهر هذا اليوم، فإن عشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم ينتظرون بفارغ الصبر طرازات iPhone الجديدة.

أحد التغييرات الرئيسية المُشاع عنها في طرازات iPhone 15 القادمة هو التحول من "الشق" سيئ السمعة إلى فتحة Dynamic Island، والتي تم تقديمها في iPhone 14 Pro وPro Max. ومن المتوقع أن جميع الطرازات، باستثناء طراز SE الجديد المحتمل، ستتبنى ميزة التصميم الجديدة هذه.

ترقية محتملة أخرى هي التحول إلى إطارات التيتانيوم لجهاز iPhone 15 Pro وPro Max، لتحل محل الإطارات الحالية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. قد يؤدي هذا التغيير إلى جعل الأجهزة الاحترافية أقوى وأخف وزنًا وأكثر تميزًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يتميز طراز Pro Max بعدسة بيريسكوب جديدة، تستخدم منشورًا لطي الضوء وتمكين تكبير بصري من 5x إلى 6x دون زيادة حجم الهاتف.

في خطوة للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمنافذ الشحن الموحدة، قد تقوم شركة Apple بالتخلص التدريجي من منفذ Lightning واعتماد معيار USB-C مع iPhone 15. وهذا التغيير الذي طال انتظاره سيسمح بخيارات اتصال وشحن أسهل للمستخدمين. هناك أيضًا تكهنات حول تقديم حافظات AirPod متوافقة مع USB-C وربما AirPods جديدة.

بالإضافة إلى تشكيلة iPhone، من المتوقع أيضًا إجراء تحديثات طفيفة لـ Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra. سيكون التحول إلى شريحة S9 بمثابة أول ترقية حقيقية للمعالج للمنتج منذ عام 2020. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي تحديث برنامج watchOS 10 القادم إلى إحداث تغييرات كبيرة في كيفية استخدامنا لساعة Apple Watch.

بشكل عام، يعد حدث iPhone السنوي لشركة Apple بمجموعة مثيرة من تحديثات الأجهزة والبرامج الجديدة. ترقبوا المزيد من المعلومات ونحن نغطي الحدث ونقدم تحديثات مباشرة.

مصادر:

- إنجادجيت

- بلومبرج