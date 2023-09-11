تقدم شركة Logitech كاميرا ويب مفصلية لتعزيز الاجتماعات عن بعد والبث المباشر

كشفت شركة Logitech عن أحدث ابتكاراتها، Logitech Reach، وهي كاميرا ويب مفصلية مصممة لتحسين الاجتماعات عن بعد، والدروس الخصوصية عبر الإنترنت، وتجارب البث المباشر. تخطط الشركة لتمويل الكاميرا من خلال Indiegogo Enterprise من أجل تحسين التصميم وتحديد السعر.

في حين أن كاميرا الويب نفسها ليست جديدة، لأنها تعتمد على Logitech Streamcam، فإن إضافة ذراع مفصلية توفر وظائف محسنة. يمكن استبدال كاميرا الويب هذه بدقة 1080 بكسل و60 إطارًا في الثانية بكاميرا Streamcam أخرى إذا لزم الأمر، مما يضمن عدم اضطرار المستخدمين إلى شراء جهاز جديد تمامًا في حالة حدوث تلف.

أجرت شركة Logitech أبحاثًا للسوق ووجدت أن معظم المشاركين يفضلون الحل الشامل بدلاً من مجرد التركيب. ولذلك، قررت الشركة تقديم Reach كحزمة كاملة. بعد انتهاء حملة Indiegogo وجمع البيانات الكافية، ستبدأ Logitech في مبيعات Reach، مع خيارات قاعدة قائمة بذاتها أو مشبك مكتب.

إحدى الميزات البارزة في Reach هي إمكانية التحريك السلس، والتي تتيح للمستخدمين عرض العناصر بسهولة على مكاتبهم من خلال التحريك بسلاسة عبرها. سلط قائد منتج Logitech، غوراف برادو، الضوء على حلقة مصممة خصيصًا على حامل الكاميرا والتي تضمن بقاء الصورة في وضع مستقيم أثناء التحريك. يعالج استقرار الحركة وسلاسة القيود المفروضة على حوامل كاميرا الويب المفصلية الموجودة.

على الرغم من أن توقيت إصدار Reach قد يبدو متأخرًا بعض الشيء، نظرًا للتحول عن العمل عن بُعد في العديد من الشركات، إلا أنه لا يزال يقدم فوائد قيمة لأولئك الذين يواصلون العمل عن بُعد أو لمقدمي البث المباشر ومدوني الفيديو الذين يبحثون عن محتوى أكثر ديناميكية. بفضل تنوعه، يهدف Reach إلى تعزيز التجربة التفاعلية للاجتماعات والبث المباشر عبر الإنترنت.

مصادر:

- الحافة