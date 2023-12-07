ناسا تحتفل بمرور 25 عامًا على إنشاء محطة الفضاء الدولية وتستعد لتقاعدها

احتفلت وكالة ناسا مؤخرًا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، وسلطت الضوء على المهمة التاريخية التي جمعت أول وحدتين من محطة الفضاء الدولية في 25 ديسمبر 6. ومع ذلك، تستعد وكالة الفضاء أيضًا للتقاعد النهائي للمحطة الفضائية الرائدة ، والذي من المتوقع أن يحدث حوالي عام 1998. وتحسبًا لهذا الحدث، قامت وكالة ناسا بتحديث طلب الاقتراح الخاص بها للمساعدة في إخراج المحطة من مدارها، ويجري الآن تمويل المرحلة المبكرة للبدائل التجارية التي ستديرها شركات خاصة مع وكالة ناسا باعتبارها وكيلها. عميل.

ومن المتوقع أن يؤدي التحول إلى النشاط التجاري في المدار الأرضي المنخفض إلى تقدم كبير في البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا. أعرب أندرياس موجينسن، قائد بعثة ISS Expedition 70، عن سعادته بشأن احتمال قيام المزيد من الدول والشركات الخاصة باستخدام مختبر في الفضاء. لقد بدأ هذا التحول نحو المشاريع التجارية بالفعل بإدراج رواد الفضاء التجاريين والبضائع التي يتم تسليمها من القطاع الخاص. تنظم شركة أكسيوم سبيس ومقرها هيوستن بعثات تشمل رواد فضاء تجاريين، في حين يتم الآن تسهيل عمليات تسليم البضائع من الولايات المتحدة بواسطة سبيس إكس ونورثروب جرومان.

ومع تطور محطة الفضاء الدولية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، فقد ازداد حجمها وتعقيدها. تمت إضافة وحدات من وكالة ناسا وروسيا وأوروبا واليابان، إلى جانب الروبوتات الكندية. ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطة فضائية تجارية واحدة على الأقل في المستقبل، مما يسمح بمواصلة التجارب العلمية والتطبيقات التجارية المحتملة. وفقًا لوكالة ناسا، فإن تطوير مركبة Deorbit، التي ستخرج من محطة الفضاء الدولية بأمان، سيستغرق عدة سنوات حتى يكتمل.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن احتمالات إجراء تجارب مستقبلية على محطة فضائية تجارية هائلة. ذكر أندرياس موجينسن إمكانية البحث في مجالات مثل إنتاج الأنسجة البشرية، ومعادلات الأعضاء، وتصنيع الألياف البصرية. يمكن أن يكون لهذه المساعي آثار تجارية وتفتح آفاقًا جديدة للاستكشاف والاكتشاف.

وحضر الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين ممثلون عن جميع الشركاء الرئيسيين في محطة الفضاء الدولية، مما يؤكد التعاون الدولي الذي كان حاسما في نجاح المحطة. ومع استمرار ناسا في التخطيط لنهاية محطة الفضاء الدولية، فمن الواضح أن إرث هذا المسعى الرائد سيمهد الطريق لعصر جديد من استكشاف الفضاء والاكتشافات العلمية.