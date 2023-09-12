الميزات الجديدة لهاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max من Apple

من المقرر أن تطلق شركة Apple أحدث هواتفها الذكية الرائدة، iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وهي تأتي مع بعض الميزات الجديدة والمثيرة. أحد أبرز التغييرات هو تقديم زر الإجراء الجديد، والذي سيحل محل مفتاح Ring/Silent التقليدي الذي كان عنصرًا أساسيًا في iPhone منذ بدايته.

زر الإجراء، المشابه للزر الموجود في Apple Watch Ultra، هو زر ضغط ميكانيكي يمنح المستخدمين القدرة على تمكين الوظائف القابلة للتخصيص يدويًا. استنادًا إلى الكود الموجود في الإصدار التجريبي من iOS 17، من المتوقع أن يكون زر الإجراء قادرًا على تنفيذ العديد من الإجراءات التي يمكن تخصيصها في الإعدادات:

إمكانية الوصول: يتيح للمستخدمين الوصول إلى إعدادات إمكانية الوصول المختلفة مثل VoiceOver وZoom وAssitiveTouch والمزيد.

الاختصارات: تمكن المستخدمين من تشغيل الاختصارات التي تم إنشاؤها في تطبيق الاختصارات، مثل إرسال الرسائل أو تشغيل قوائم التشغيل أو التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

الوضع الصامت: مثل مفتاح Ring/Silent، يمكن لزر الإجراء تبديل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله، أو كتم صوت الرنين والتنبيهات أو إلغاء كتمه.

الكاميرا: يقوم بتشغيل تطبيق الكاميرا ويسمح للمستخدمين بالتقاط صور أو مقاطع فيديو بضغطة واحدة على زر الإجراء.

مصباح يدوي: يقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل المصباح اليدوي الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.

التركيز: يقوم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع التركيز.

المكبر: يقوم بتنشيط تطبيق المكبر، مما يحول كاميرا iPhone إلى جهاز تكبير للنصوص أو الكائنات الصغيرة.

الترجمة: يقوم بتشغيل تطبيق الترجمة ويمكّن المستخدمين من بدء المحادثات أو الترجمات بضغطة واحدة على زر الإجراء.

المذكرات الصوتية: يبدأ أو يوقف تسجيل المذكرات الصوتية باستخدام تطبيق المذكرات الصوتية.

تجعل هذه الميزات الجديدة زر الإجراء أحد عوامل التمييز الرئيسية في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

بالإضافة إلى زر الإجراء، يُشاع أن iPhone 15 Pro يتميز بإطار متوسط ​​مصنوع من التيتانيوم من الدرجة 5، مما يؤدي إلى جهاز أخف وزنًا بشكل ملحوظ. ومن المقدر أنه أخف بنسبة تصل إلى 10 بالمائة من سابقه، iPhone 14 Pro.

من المقرر أن ستكشف Apple عن سلسلة iPhone 15 قريبًا، إلى جانب إعلانات المنتجات المحتملة الأخرى. ترقبوا المزيد من التحديثات والتغطية حول أحدث ابتكارات Apple.

المصادر: MacRumors