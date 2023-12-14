البشر على وشك اكتشاف الحياة خارج الأرض، يتنبأ دافا نيومان

تتوقع العالمة وأستاذة الفضاء دافا نيومان أنه خلال العقد المقبل، سيجد البشر أدلة على الحياة الماضية أو الحالية في مكان آخر من الكون. نيومان، مدير مختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قدم هذا التنبؤ الجريء خلال محاضرة ألقاها مؤخرا في مركز ديبارتولو للفنون المسرحية. وتعتقد أن الأدلة التي تدعم وجود حياة خارج كوكب الأرض آخذة في التزايد، وأن الاكتشافات الكبيرة تلوح في الأفق.

يؤكد نيومان على الحاجة إلى مساهمات من جميع التخصصات للتحضير للسفر بين الكواكب وحل المشكلات العالمية. ومن وجهة نظرها، نحن جميعا مواطنون عالميون ورواد فضاء على "سفينة الفضاء الأرض". تركز أبحاث نيومان في الهندسة الطبية الحيوية الفضائية على الأداء البشري في بيئات الجاذبية المختلفة، بما في ذلك تطوير بدلات الفضاء المتقدمة، وأنظمة دعم الحياة، وأداء رواد الفضاء.

أما بالنسبة لمستقبل استكشاف الفضاء، فيتوقع نيومان أن يصبح البشر متنقلين بين الكواكب، مع خطط للعودة إلى القمر والوصول في النهاية إلى المريخ. وتعتقد أن المريخ يحمل قيمة علمية هائلة، خاصة في البحث عن أدلة على الحياة الماضية. في حين أن الاكتشافات الأولية قد تشمل أشكال الحياة القديمة، فإن المريخ يعرض جميع الظروف الكيميائية والبيئية اللازمة لدعم وجود الحياة.

ويشيد نيومان أيضًا بصعود الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال استكشاف الفضاء، مستشهدًا بمهمة أكسيوم 2 كمثال رئيسي. توفر عمليات التعاون هذه ابتكارات مذهلة، مما يسمح بإحراز تقدم سريع بتكلفة أقل. بالإضافة إلى ذلك، كان نيومان يعمل على تصميم بدلة فضاء مبتكرة وخفيفة الوزن ومرنة تهدف إلى تمكين رواد الفضاء وتحسين أدائهم.

ومع ذلك، فإن استكشاف الفضاء ليس فقط ما يهم نيومان. وهي متحمسة بنفس القدر لمعالجة القضايا الملحة على الأرض، مثل تغير المناخ. يسلط نيومان الضوء على دور الغازات الدفيئة المحتبسة في تسريع تغير المناخ، مما يؤدي إلى المزيد من الكوارث الطبيعية المتكررة. ومع ذلك، فإنها تظل متفائلة، مشددة على أنه في وسعنا كأفراد ومجتمعات وصناع سياسات أن نغير سلوكنا ونخفف من آثار تغير المناخ.

في لحظة مؤثرة، تشارك نيومان اكتشافها عن الأخت ماري أكويناس كينسكي، خريجة جامعة نوتردام التي أصبحت طيارة في عام 1943 وحصلت على تقدير خاص من رابطة القوات الجوية الأمريكية. وبالتأمل في قيم نوتردام وتجربتها التعليمية الخاصة، تجد نيومان الإلهام في إنجازات الأخت الأكويني.

تقدم تنبؤات ورؤى دافا نيومان لمحة عن مستقبل استكشاف الفضاء وأهمية التعاون متعدد التخصصات. إن إيمانها باكتشاف الحياة خارج كوكب الأرض والتزامها بمواجهة التحديات العالمية يؤكدان الحاجة إلى الابتكار المستمر والمرونة والجهد الجماعي نحو مستقبل أكثر إشراقًا.