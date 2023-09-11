Garmin Epix Pro (الجيل 2): الساعة الرياضية المتعددة المثالية لعشاق الأنشطة الخارجية

إذا كنت شخصًا يحب الأنشطة الخارجية وتبحث عن ساعة رياضية متعددة الاستخدامات، فإن أحدث إصدار من Epix Pro (الجيل الثاني) من Garmin هو الخيار الأمثل لك. سواء كنت رياضيًا متطرفًا أو تستمتع فقط بالهوايات الخارجية المختلفة، فإن هذه الساعة متعددة الرياضات توفر الميزات والوظائف التي تحتاجها.

إحدى الميزات البارزة في Epix Pro هي شاشة OLED المذهلة التي تتيح لك عرض الخرائط بسهولة. إن الخرائط غير المتصلة بالإنترنت الخاصة بشركة Garmin ليست مفصلة وسهلة الاستخدام فحسب، ولكنها أيضًا جذابة بصريًا. وإذا لم يكن لديك جهاز iPhone، فإن Epix Pro يعد خيارًا أفضل من Apple Watch Ultra.

يعد عمر البطارية المحسن لـ Epix Pro ميزة أخرى. بفضل عمر البطارية الذي يصل إلى 16 يومًا في وضع الساعة الذكية، يمكنها بسهولة التعامل مع أنشطة متعددة يوميًا، بما في ذلك المشي والجري والتسلق وركوب الدراجات. وهذا يجعلها رفيقًا موثوقًا به لأي مغامرة في الهواء الطلق.

يأتي Epix Pro بتكرارات مختلفة، بأحجام هيكل تتراوح من 42 ملم إلى 51 ملم. يضمن إصدار الكريستال الياقوتي المتانة، بينما يضيف الإطار المصنوع من التيتانيوم لمسة من الأناقة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الساعة الرياضية خيار إيقاف تشغيل شاشة اللمس، وهو أمر مفيد في سيناريوهات معينة.

قامت Garmin بتزويد Epix Pro بمجموعة واسعة من الميزات التي تلبي احتياجات عشاق الهواء الطلق. إحدى الإضافات الملحوظة هي مصباح LED ذو الزر الواحد الموجود في الجزء العلوي من العلبة، والذي يوفر إضاءة مريحة وقادرة. تكون هذه الميزة مفيدة عند البحث في خيمة مظلمة أو التنقل أثناء الأنشطة الليلية.

في الختام، تعد Garmin Epix Pro (Gen 2) ساعة استثنائية متعددة الرياضات لعشاق الهواء الطلق. بفضل شاشته OLED الجميلة، وميزاته الشاملة، وعمر البطارية المحسن، فهو الرفيق المثالي لأي شخص لديه شغف بالأنشطة الخارجية.

مصادر:

- جارمين ايبكس برو (الجيل الثاني)

– جارمين فينيكس 7 برو

– ساعة أبل الترا

التعاريف:

- OLED: صمام ثنائي عضوي باعث للضوء، وهو نوع من تقنيات العرض التي توفر صورًا أكثر سطوعًا وحيوية.

– الخرائط غير المتصلة بالإنترنت: الخرائط التي يمكن الوصول إليها واستخدامها دون اتصال بالإنترنت.

– كريستال الياقوت: مادة صناعية معروفة بمقاومتها للخدش ومتانتها.

- إطار من التيتانيوم: الحلقة الخارجية لعلبة الساعة مصنوعة من التيتانيوم، وهي مادة خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل.