ألعاب PlayStation Plus الإضافية لشهر سبتمبر 2023: نظرة خاطفة على العناوين القادمة

في سبتمبر 2023، يمكن لمشتركي PlayStation Plus توقع إضافة مجموعة مثيرة من الألعاب إلى مكتباتهم. بفضل جهود المسرب التسلسلي Billbil-kun من Dealabs، لدينا نظرة خاطفة على بعض العناوين التي سيتم تضمينها.

أول لعبة مميزة هي NieR Replicant الإصدار 1.22474487139 ... هذه مقدمة للعبة NieR:Automata التي حازت على استحسان النقاد، والتي تتميز بصور محسنة وقصة جذابة والمزيد. سيلعب اللاعبون دور شاب في مهمة لإنقاذ أخته المريضة بمرض عضال. بمساعدة مجلد ناطق اسمه Grimoire Weiss، يبدأ في البحث عن "الآيات المختومة". تقدم هذه اللعبة تجربة فريدة من نوعها وستكون بمثابة متعة لمحبي سلسلة NieR.

بعد ذلك ، لدينا نجم المحيط القوة الإلهية، الذي يتتبع قصة ريموند لورانس، الذي تعرضت سفينته الفضائية للهجوم، مما أدى إلى اصطدامه بالأرض على كوكب متخلف. ومن خلال توحيد قواه مع الأميرة ليتيسيا، انطلق في مغامرة لحماية وطنها من الإمبراطورية الغازية. تعد هذه اللعبة برحلة مثيرة وتهز الكون.

13 Sentinels: Aegis Rim هو عنوان آخر نتطلع إليه. تم تطوير هذه الملحمة الغامضة من الخيال العلمي بواسطة شركة Vanillaware، المعروفة بعملها على Odin Sphere وDragon's Crown، وهي تنسج معًا ثلاث عشرة قصة متشابكة. من خلال الجمع بين الأعمال الفنية الجميلة والسرد الآسر والقتال من أعلى إلى أسفل ضد الكايجو، نالت هذه اللعبة إشادة كبيرة من النقاد حول العالم.

Sid Meier's Civilization VI هي لعبة إستراتيجية تعتمد على تبادل الأدوار وتتحدى اللاعبين لبناء وقيادة حضارة على مر العصور. مع الاهتمام الكبير بالتفاصيل والدقة التاريخية، ستختبر هذه اللعبة قدرتك على التنقل في الدبلوماسية والبحث في التكنولوجيا وقهر أعدائك. يتضمن إصدار PlayStation 4 آخر التحديثات والمحتوى الإضافي، مما يجعله الإصدار النهائي للتجربة.

إذا كنت في مزاج للقيام ببعض عمليات القنص المكثفة، عقود المحارب الشبح 2 يقدم ذلك بالضبط. تدور أحداث اللعبة في الشرق الأوسط المعاصر، حيث يلعب اللاعبون دور Raven، وهو قاتل قناص متعاقد، في مهمة للقضاء على عصابة إجرامية ماكرة. مع القنص الشديد بعيد المدى والقتال التكتيكي عالي الضغط، يعد هذا الجزء من السلسلة المشهورة بتجربة مبهجة.

أخيرًا، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة لعب أكثر استرخاءً واستبطانًا، تفريغ قد يكون الخيار الأمثل. تدعو لعبة Zen هذه اللاعبين إلى تفريغ الممتلكات المختلفة وترتيبها في منزل جديد، مما يخلق مساحة معيشة مُرضية. من خلال هذه العملية، يكتشف اللاعبون أدلة حول الشخصية التي يقومون بتفريغ متعلقاتها. مع ثمانية تحركات منزلية لاستكشافها، تقدم لعبة Unpacking تجربة فريدة وحميمة لسرد القصص.

13 سبتمبر هو التاريخ الذي سيتم تحديده في التقويم الخاص بك عندما تكشف PlayStation رسميًا عن القائمة الكاملة للألعاب القادمة إلى PlayStation Plus. من المؤكد أن هذه العناوين، بدءًا من الأحجار الكريمة اليابانية إلى الألعاب المستقلة المفضلة، ستوفر ساعات من الترفيه للاعبين.

مصادر:

- النسخة المتماثلة NieR.1.22474487139...

– نجم المحيط القوة الإلهية

- 13 حارسًا: إيجيس ريم

– حضارة سيد ماير السادس

– عقود قناص شبح المحارب 2

- تفريغ