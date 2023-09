السليل الأول يقدم بطلة جديدة، شارين جوليسيا: قاتلة مميتة نصف امرأة ونصف آلة

أثارت لعبة إطلاق النار القادمة من Nexon، The First Descendant، الكثير من الضجيج بين اللاعبين. مدعومة بمحرك Unreal Engine 5، من المقرر إصدار لعبة الجيل التالي هذه لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5 وXbox Series X|S. تم الكشف مؤخرًا عن بطلة جديدة تُدعى Sharen Julicia، حيث عرضت قدراتها القاتلة في عرض دعائي يكشف عن أسلوب اللعب.

تقدم شارين جوليسيا، وهي شخصية رائعة نصفها امرأة ونصفها آلة، أسلوب لعب فريدًا في لعبة The First Descendant. تكمن كفاءتها في القتال من مسافة قريبة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للاعبين الذين يفضلون التكتيكات العدوانية. تستخدم شارين التمويه في كل من الاقتراب الخفي والتراجع السريع، مما يسمح لها بالاقتراب من أعدائها دون أن يتم اكتشافها.

إحدى مهارات Sharen السلبية، Assassinator، تمكنها من إلحاق ضرر متزايد بالأعداء الذين لا يستهدفونها. تعمل هذه القدرة على تضخيم تأثيرها المميت في ساحة المعركة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شارين بمجموعة من المهارات النشطة التي تعزز إمكاناتها الهجومية. يطلق شعاع القطع الخاص بها العنان لهجوم بشعاع كهربائي لا يسبب الضرر فحسب، بل يطبق أيضًا تأثير الصعق الكهربائي على أهدافها.

المهارة النشطة الأخرى التي تمتلكها هي التمويه النشط، والتي تخفي وجودها حتى تشن هجومًا. تؤدي هذه التقنية إلى تشغيل وضع الكمين بمجرد انتهاء التمويه، مما يزيد من ضرر الضربة التالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Sharen نشر Shock Nuts، والمتفجرات التي تصعق خصومها، وFlash Daggers، التي تطلق العنان لمقذوفات متعددة على الأعداء ضمن نطاق تصويبها. تسبب هذه الخناجر أضرارًا متفجرة وتسبب تأثير الصعق الكهربائي.

يعد The First Descendant بتقديم أسلوب لعب مثير ومعارك شديدة، وتضيف Sharen Julicia جانبًا مثيرًا آخر للعبة. يمكن للاعبين توقع تجربة مليئة بالإثارة مع هذه القاتلة المميتة التي نصفها امرأة ونصفها آلة. ترقبوا لقطات جديدة وحصرية لأسلوب اللعب، حيث ستكشف IGN عن المزيد من التفاصيل حول The First Descendant قريبًا.

التعاريف:

– مطلق النار Looter: نوع فرعي من ألعاب الفيديو يجمع بين عناصر النهب وإطلاق النار، حيث يقوم اللاعبون بجمع الأسلحة والذخيرة والعتاد أثناء الانخراط في القتال.

- Unreal Engine 5: محرك تطوير ألعاب متطور تم إنشاؤه بواسطة Epic Games.

- تأثير الصعق الكهربائي: آلية لعب تُلحق ضررًا إضافيًا أو تأثيرات حالة على الأهداف التي يتم ضربها بهجوم كهربائي.

