في لحظة رائدة في تاريخ الثقافة الإنسانية، أصبحت القطة تاترز من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا هي نجمة أول فيديو لقطط في الفضاء. على عكس الكلبة السوفيتية المنكوبة لايكا، التي ماتت بشكل مأساوي بعد إطلاقها في الفضاء عام 1957، حقق تاترز شهرة في الفضاء دون مغادرة الأرض على الإطلاق. تم تحميل مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 15 ثانية، والذي يُظهر تاترز وهو يطارد نقطة مؤشر ليزر، على مسبار الكويكب Psyche التابع لناسا، وتم إرساله مرة أخرى إلى الأرض من مسافة 18.6 مليون ميل. تهدف هذه التجربة المهمة إلى اختبار جدوى بث الفيديو عبر الفضاء السحيق، مما قد يحدث ثورة في السفر البشري إلى الفضاء في المستقبل وحتى توفير الوصول إلى Netflix خارج الكوكب.

ومع ذلك، فإن مهمة Psyche تتجاوز مجرد بث مقاطع فيديو لطيفة للحيوانات الأليفة عبر مسافات شاسعة. تقوم المركبة الفضائية أيضًا بمهمة استكشاف كويكب نادر وغني بالمعادن والذي يمكن أن يفتح رؤى قيمة حول تكوين الكواكب الصخرية مثل الأرض. ومن خلال دراسة هذا الكويكب المثير للاهتمام، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لكيفية تشكل نوى الكواكب.

في حين أن تاترز قد ضمن بلا شك مكانته في التاريخ كأول قط مشهور في الفضاء، فإن الأهمية الحقيقية لهذه التجارب تكمن في تمهيد الطريق للتقدم المستقبلي في تكنولوجيا الفضاء واستكشافه. نظرًا لأن السفر البشري إلى الفضاء أصبح أكثر شيوعًا، فإن القدرة على بث الفيديو وربما توفير الترفيه للرحلات الطويلة بين الكواكب يمكن أن تحسن تجربة رواد الفضاء بشكل كبير. لذلك، في حين أن تاترز قد استحوذ على الأضواء، فإن النجم الحقيقي للعرض هو التكنولوجيا الرائدة التي ستشكل مستقبل استكشاف الفضاء.