تتحدى شركة Monmouth Scientific، الشركة الرائدة في سوق المملكة المتحدة في مجال حلول الهواء النظيف، المفهوم الخاطئ الشائع القائل بأن خزانات الأبخرة ذات الأنابيب أكثر فعالية من حيث التكلفة من تلك التي لا تحتوي على أنابيب. وتقدم الشركة نصائح ودعمًا قيمًا لمديري المختبرات في سعيهم للحصول على حلول متميزة لترشيح الأبخرة.

تستخدم مجموعة Circulaire®، التي تقدمها شركة Monmouth Scientific، مرشحات الكربون لتصفية أكثر من 500 مادة كيميائية بكفاءة دون الحاجة إلى أنابيب. يوفر هذا النظام غير الأنبوبي نفس الإمكانيات التي توفرها خزانة الدخان التقليدية ولكنه يلغي التكاليف الكبيرة المرتبطة باستنفاد الهواء المكيف في المختبر. يتم تنظيف الهواء تمامًا قبل إعادة تدويره مرة أخرى إلى بيئة العمل.

يوضح الرسم البياني الشامل لمقارنة التكاليف المقدم من Monmouth Scientific أن حل Circulaire® Filtered يمكن أن يوفر ما يزيد عن 10,000 جنيه إسترليني لكل وحدة على مدى 5 سنوات، عند مقارنته بنظام مجاري الهواء الثابتة. وهذا التوفير الكبير في التكاليف يجعل النظام غير الأنبوبي خيارًا جذابًا لمديري المختبرات.

إحدى المزايا الرئيسية لمجموعة Circulaire® هي قدرتها على التكيف للتركيب في المواقع الصعبة. يمكن تركيبه في الغرف الداخلية والأقبية وحتى المباني المدرجة دون القيود أو التخطيط التفصيلي المطلوب للربط بنظام استخراج باهظ الثمن. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الوحدات غير الأنبوبية فقط توصيلًا قياسيًا بقدرة 240 فولت/13 أمبير للتثبيت، مما يجعل العملية بسيطة ومباشرة.

توفر مجموعة Monmouth Scientific Circulaire® أيضًا الراحة من حيث الحجم. ومع عمق 750 مم، يمكن لخزائن الدخان أن تدخل بسهولة من خلال فتحات الأبواب القياسية وتستقر على مقاعد المختبر القياسية، مما يضمن سهولة التركيب.

وقد تم إثبات خبرة Monmouth Scientific من خلال التركيب الأخير لـ 20 خزانة أبخرة معاد تدويرها في مركز التكنولوجيا والأبحاث التابع لشركة BP في بانجبورن، بيركشاير. يسلط هذا التثبيت الضوء على التزام الشركة بتوفير حلول الهواء النظيف للشركات الكبرى.

تعد شركة Monmouth Scientific Limited شركة رائدة في حلول الهواء النظيف، حيث تقدم خزانات الأبخرة المتخصصة، وأنظمة التدفق الصفحي، وخزائن السلامة البيولوجية، وحلول احتواء المساحيق، وغرف التنظيف من فئة ISO. تضمن تقنياتها المتطورة وهندستها المبتكرة الحد الأدنى من استهلاك الطاقة مع تقديم الأداء الأمثل.

المصدر: مونماوث العلمية المحدودة