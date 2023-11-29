البحث عن العملاق الحقيقي: البحث عن أكبر كوكب في الكون

في اتساع نظامنا الشمسي، يسود كوكب المشتري باعتباره أكبر كوكب عرفته البشرية. حجمه الهائل وكتلته تقزم جميع الكواكب الأخرى في منطقتنا. ومع ذلك، عندما نغامر خارج ساحتنا الخلفية الكونية، يصبح البحث عن أكبر كوكب لغزًا مثيرًا للاهتمام. إن الوضع الحالي للمعرفة الفلكية يجعلنا غير متأكدين من وجود كوكب أكبر حجمًا، حيث تتنافس العديد من الأجرام السماوية على هذا اللقب.

أحد هؤلاء المتنافسين هو عملاق الغاز المسمى ROXs 42Bb، والذي استحوذ على انتباه العلماء ومراقبي النجوم على حد سواء. تبلغ كتلة ROXs 42Bb كتلة ضخمة تصل إلى تسعة أضعاف حجم كوكب المشتري، ويفتخر بنصف قطر أكبر مرتين ونصف من نظيره الضخم، وهو يلفت الانتباه. يدور هذا الكوكب العملاق على بعد 460 سنة ضوئية من كوكبنا الأصلي.

ومع ذلك، لا يزال المتشككون غير مقتنعين بتفوق ROXs 42Bb، مستشهدين بأجرام سماوية أخرى تتنافس على لقب أكبر كوكب في الكون. أستاذ مشارك في الفيزياء وعلم الفلك في جامعة تكساس، سان أنطونيو، ثين كوري، يلقي الضوء على هذا النقاش. ويفترض وجود كوكبين أوليين يدوران حول النجم PDS 70، الواقع على بعد 370 سنة ضوئية من الأرض. هذه الكواكب الأولية، التي لا تزال في طور التكوين، قد تتجاوز حجم ROXs 42Bb، مما يجعلها عملاقًا كونيًا حقيقيًا.

في السباق من أجل الهيمنة، يظهر منافس هائل آخر - الكوكب HAT-P-67. مع نصف قطر يبلغ ضعف نصف قطر كوكب المشتري، يقف هذا العملاق السماوي جنبًا إلى جنب مع ROXs 42Bb. حجمه وكتلته يتركان علماء الفلك يفكرون فيما إذا كان من الممكن أن يحصل على لقب أكبر كوكب في الكون.

إن كشف لغز أكبر كوكب يتطلب اتباع نهج دقيق. تؤدي القياسات والمنهجيات المختلفة التي يستخدمها العلماء إلى عدم اليقين في المعادلة. ومن خلال التصوير المباشر باستخدام أدوات قوية مثل تلسكوب كيك الفضائي، يصبح حجم بعض الكواكب واضحا. ومع ذلك، يتم استنتاج البعض الآخر من مجموعة متنوعة من البيانات غير المباشرة، بما في ذلك قياسات السطوع والأنماط في الأطوال الموجية للضوء.

وفي الختام، فإن السعي للتعرف على أكبر كوكب في الكون لا يزال يأسر المجتمع العلمي. في حين أن ROXs 42Bb، والكوكب HAT-P-67، والكواكب الأولية PDS 70 كلها تمثل حالات مقنعة، إلا أنه لا يمكن تقديم إجابة محددة في هذا الوقت. مع تعمق فهمنا للكون والتقدم التكنولوجي، ينتظر علماء الفلك بفارغ الصبر الكشف عن العملاق الكوني الحقيقي.

الأسئلة الشائعة

ما هو أكبر كوكب معروف في الكون؟

يُعتقد أن أكبر كوكب معروف حاليًا هو ROXs 42Bb، وهو عملاق غازي ضخم يقع على بعد 460 سنة ضوئية من الأرض. ويتميز بكتلته تسعة أضعاف كتلة كوكب المشتري ونصف قطره أكبر 2.5 مرة من أكبر كوكب في نظامنا الشمسي.

هل هناك من يتنافس على لقب أكبر كوكب؟

نعم، هناك العديد من المتنافسين على اللقب. ويعد الكوكب HAT-P-67، الذي يبلغ نصف قطره ضعف نصف قطر كوكب المشتري، أحد هذه الكواكب المرشحة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتجاوز حجم كوكبين أوليين في نظام PDS 70، وهما في طور التكوين، حجم ROXs 42Bb.

كيف يحدد العلماء حجم الكواكب؟

يمثل قياس حجم الكواكب تحديات، ويستخدم العلماء أساليب وتقنيات مختلفة. يوفر التصوير المباشر باستخدام التلسكوبات المتقدمة مثل تلسكوب كيك الفضائي أدلة مرئية. أما بالنسبة للكواكب الأخرى، فيعتمد العلماء على بيانات غير مباشرة، مثل الأنماط في أطوال موجات الضوء وسطوع الكوكب، لتقدير حجمها.

مصادر:

– موقع Space.com: https://www.space.com/what-is-the-biggest-planet-in-the-universe