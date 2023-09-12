Apple تتحول من Lightning إلى USB-C: مستقبل الشحن

من المقرر أن تعلن شركة Apple عن تشكيلة iPhone 15 غدًا، مع تغيير واحد ملحوظ وهو الانتقال من منفذ Lightning إلى منفذ USB-C للشحن. وفي حين قد يزعم البعض أن هذا التغيير سابق لأوانه، يعتقد البعض الآخر أنه تغيير ضروري طال انتظاره.

يرجع التحول إلى USB-C جزئيًا إلى حاجة شركة Apple إلى الامتثال للوائح في دول الاتحاد الأوروبي، حيث اعتمد الكثيرون USB-C كمنفذ شحن قياسي. ومع ذلك، تتوافق هذه الخطوة أيضًا مع انتقال Apple التدريجي إلى USB-C عبر خط إنتاجها في السنوات الأخيرة.

بدأ كل شيء في عام 2015 بإصدار جهاز Retina MacBook مقاس 12 بوصة، والذي يتميز بمنفذ USB-C واحد للإدخال/الإخراج السلكي. تم تبني خيار التصميم هذا بشكل أكبر في المنتجات اللاحقة، مثل جهاز MacBook Pro المعاد تصميمه وجهاز iPad Pro، وكلاهما اعتمد USB-C كمنفذ للشحن. حتى جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ Apple TV تمت مراجعته ليحتوي على USB-C بدلاً من Lightning.

بينما يستخدم iPhone USB-C لطرف محول الطاقة لكابل الشحن لعدة أجيال، سيشهد iPhone 15 تحولًا كاملاً إلى USB-C للجهاز بأكمله. من المتوقع أن يوفر هذا التغيير سرعات شحن أسرع للمستخدمين.

لن تتحول أجهزة iPhone فقط إلى USB-C؛ ويشاع أيضًا أن منتجات Apple الأخرى مثل AirPods Pro 2 ستجري عملية النقل. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من المنتجات في تشكيلة Apple التي تستمر في استخدام منفذ Lightning، مثل AirPods 2 وAirPods 3 وAirPods Max وEarPods وBeats Powerbeats Pro. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال ملحقات الشحن مثل MagSafe Duo وMagSafe Battery Pack تعتمد على Lightning.

يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Apple ستستبدل Lightning بمنفذ USB-C في أجهزتها الطرفية الأخرى مثل Magic Keyboard وMagic Trackpad وMagic Mouse. ومع ذلك، يشير هذا الانتقال إلى USB-C إلى تحول شامل نحو التقييس عبر النظام البيئي لمنتجات Apple.

في الختام، قرار Apple بالتحول من Lightning إلى USB-C مدفوع بالمتطلبات التنظيمية والتحول الاستراتيجي للشركة. نظرًا لأن iPhone 15 ومنتجات Apple الأخرى تعتمد USB-C، فإنها تبشر بمستقبل من تجارب الشحن الأسرع والأكثر توحيدًا لعملاء Apple.

التعاريف:

- منفذ Lightning: منفذ خاص للشحن ونقل البيانات طورته شركة Apple.

– منفذ USB-C: منفذ عالمي يسمح بالشحن ونقل البيانات، وهو شائع الاستخدام عبر الأجهزة المختلفة.

– MagSafe: نظام شحن مغناطيسي وإرفاق الملحقات تم تطويره بواسطة Apple.

– منفذ USB-A: منفذ USB التقليدي الذي يشيع استخدامه للشحن ونقل البيانات.

- MicroUSB: منفذ USB أصغر حجمًا وأكثر استخدامًا للأجهزة المحمولة.

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