باربي: سلعة الفيلم التي لا يمكنك مقاومتها

حقق فيلم Barbie للمخرجة Greta Gerwig نجاحًا كبيرًا، حيث أسر الجماهير من جميع الأعمار من خلال استكشافه للأنوثة وضغوط الكمال. إذا كنت من محبي الفيلم، فسوف يسعدك معرفة أن مجموعة من البضائع التي تحمل طابع باربي متاحة للشراء. من الموسيقى التصويرية والملابس إلى الدمى القابلة للتحصيل وإكسسوارات الألعاب، هناك ما يناسب الجميع.

يمكنك شراء نسخة رقمية من الفيلم أو طلب القرص الفعلي مسبقًا. تبلغ تكلفة استئجار الفيلم 24.99 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة شرائه 29.99 دولارًا. ومن الجدير بالذكر أن الفيلم مؤهل لـ Movies Anywhere، مما يسمح لك بمشاهدته على أي منصة مشاركة.

إذا كنت تتطلع إلى الإضافة إلى مجموعة Barbie الخاصة بك، فيمكنك طلب فيلم Barbie مسبقًا على Blu-ray بدقة 4K UHD. لم يتم تحديد تاريخ الإصدار بعد، ولكن عادةً ما تصبح الأفلام ذات التنسيق المادي متاحة في غضون أسابيع قليلة من الإصدار الرقمي.

يمكن لعشاق شخصية ريان جوسلينج، كين، أن يبتهجوا بإصدار دمية كين من فيلم باربي القابلة للتجميع. هذه الدمية، التي ترتدي سترته السوداء الشهيرة ومعطفه من الفرو الصناعي، يمكن أن تكون لك مقابل 75 دولارًا. حتى أنها تأتي في عبوة فيلم باربي القابلة للتحصيل. تم تحديد تاريخ إصدار هذا العنصر في 31 يناير 2024.

ألبوم باربي، الذي يضم مقطوعات من ريان جوسلينج وليزو والمزيد، متاح على الفينيل. يمكنك الاختيار بين الفينيل الوردي أو الفينيل الشفاف الحليبي الحصري من Amazon، وكلاهما معروض للبيع حاليًا.

لعشاق الألعاب، تتوفر وحدات تحكم بطابع باربي. يمكنك اختيار وحدة تحكم Deep Pink Xbox أو وحدة تحكم Nova Pink PS5 لإضافة لمسة من سحر Barbie إلى إعداد الألعاب الخاص بك.

إذا كنت ترغب في إظهار Ken-ergy الخاص بك، فيمكنك طلب سترة بغطاء رأس "I Am Kenough" مسبقًا من Mattel. يبلغ سعر هذه السترة المصنوعة من مواد مريحة 60 دولارًا ويتم شحنها في 10 أكتوبر أو قبله. وتقدم شركة Mattel أيضًا عناصر ملابس أخرى تحمل علامة "I Am Kenough"، بما في ذلك القبعات والسترات.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تزيين مساحة معيشتهم، توفر شركة Mattel مجموعة من المطبوعات القماشية التي تحمل طابع فيلم باربي. تتيح لك هذه المطبوعات، التي يبلغ سعر كل منها 40 دولارًا، إظهار حبك لباربي.

مع وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها، يمكن لعشاق باربي الانغماس بالكامل في عالم الفيلم. سواء كان ذلك من خلال المقتنيات أو الأزياء أو الديكور، ليس هناك نقص في الطرق للاحتفال بباربي: الفيلم.

المصدر: IGN – هانا هوليهان (كاتبة مستقلة)