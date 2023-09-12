حماية هويتك على الإنترنت: دليل للخصوصية والأمن

في العصر الرقمي الحالي، من المهم أن تكون على دراية بالمعلومات التي يمكن الوصول إليها عنك أو عن طفلك عبر الإنترنت. يمكن أن يكشف استعلام محرك بحث بسيط عن التفاصيل الشخصية وحتى الحسابات القديمة التي ربما تكون قد نسيتها. لحماية خصوصيتك، إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها.

أولا، تقييم الضرر. استخدم أدوات مثل "هل تم Pwned؟" للتحقق مما إذا كانت معلوماتك الشخصية قد تم الكشف عنها في أي خروقات للبيانات. إذا كان الأمر كذلك، قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك على الفور. أعد تعيين بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك على أي موقع ويب استخدمت فيه كلمة المرور المخترقة. وهذا يمنع الوصول غير المصرح به إلى حساباتك ويساعد على حماية المعلومات الحساسة، مثل حسابك المصرفي.

فكر في استخدام أوضاع التصفح الخاصة أو المتصفحات التي تركز على الخصوصية. على الرغم من أن التصفح الخاص يمكنه مسح سجلك من أحد الأجهزة، إلا أنه لا يخفي أنشطتك عبر الإنترنت عن مواقع الويب ومقدمي خدمات الإنترنت والسلطات. توفر المتصفحات التي تركز على الخصوصية مثل DuckDuckGo أو Ghostery أو Brave Browser أو Tor حماية إضافية عن طريق تقليل التتبع وتخزين البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، قم بمراجعة تطبيقاتك. تقوم العديد من التطبيقات وملحقات المتصفح بجمع بياناتك وبيعها للمعلنين أو لأطراف ثالثة. قم بمراجعة الأذونات الممنوحة لكل تطبيق على هاتفك وقم بتعطيل أي وصول زائد. يحيط علما بتتبع الخلفية والإشارات إلى أطراف ثالثة، والتي قد تشير إلى وسطاء البيانات. وبالمثل، قم بإزالة أي تطبيقات أو ملحقات متصفح غير مستخدمة لتقليل التعرض لها.

فكر في استخدام عنوان بريد إلكتروني نشط للتفاعلات عبر الإنترنت، مثل الاشتراك في حسابات الوسائط الاجتماعية أو التسوق عبر الإنترنت. يساعد إعداد عنوان بريد إلكتروني منفصل خصيصًا لهذه التفاعلات على منع البريد العشوائي ويقلل من مخاطر ربط المعلومات الشخصية بحساب بريدك الإلكتروني الرئيسي.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك حماية هويتك عبر الإنترنت بشكل أفضل والحفاظ على خصوصيتك في عالم رقمي متزايد.

مصادر:

– مقال “ابحث بنفسك”.

- "هل تم Pwned؟" قاعدة البيانات