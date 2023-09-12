Apple Watch Series 9 وUltra 2: ما الجديد في عام 2023؟

في عام 2022، أحدثت شركة Apple ضجة كبيرة بإصدار Apple Watch Ultra المتينة، وهي واحدة من أكبر عمليات الإطلاق منذ سنوات. شهد العام الماضي أيضًا طرح السلسلة 8، التي تتميز باستشعار درجة حرارة الجلد. على الرغم من أن Series 9 وUltra 2 قد لا يكونان مبتكرين، إلا أنهما يقدمان بعض الترقيات الجديرة بالملاحظة.

تحتفظ السلسلة 9 بتصميم سابقتها، السلسلة 8، ولكنها تأتي مع مجموعة شرائح S9 أسرع. لا تعمل قوة المعالجة المحسنة هذه على تحسين السرعة فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين عمر البطارية. يمكن الآن معالجة طلبات Siri على الجهاز، مما يلغي الحاجة إلى اتصال Wi-Fi أو تغطية خلوية قوية للتحكم في ساعتك. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خيار اللون الوردي الجديد.

تعتبر ساعة Ultra 2، التي يبلغ سعرها 799 دولارًا، أغلى ساعة من إنتاج شركة Apple. تتميز بشاشة ساطعة بشكل لا يصدق تصل إلى 3,000 شمعة في المتر المربع، مما يجعل من السهل التحقق من البيانات الرياضية التي تتغير بسرعة، مثل الارتفاع. يتميز كل من Ultra 2 وSeries 9 بميزة جديدة تسمى Double Tap، والتي تتيح للمستخدمين تنفيذ إجراءات بسيطة مثل تعليق مكالمة أو بدء مؤقت من خلال النقر بإصبعهم وإبهامهم معًا على الساعة.

كانت الاستدامة محور التركيز الرئيسي لشركة Apple هذا العام. تستخدم الساعات الآن الكوبالت المعاد تدويره في البطارية والمواد المعاد تدويرها في العلبة. قدمت Apple أيضًا مادة جديدة تسمى FineWoven، مصنوعة من محتوى معاد تدويره بنسبة 86٪، من أجل حلقاتها الرياضية. بذلت الشركة جهودًا لتقليل انبعاثات الكربون من خلال الاستثمار في استخدام الطاقة المتجددة.

وبالنظر إلى المستقبل، تشير الشائعات إلى أن شركة آبل قد يكون لديها ترقيات كبيرة في متجرها لساعة Apple Watch X، والتي من المتوقع أن يتم إصدارها في عام 2024 أو 2025. وتشمل التحسينات المتوقعة علبة أرق ونظام ربط حزام جديد. قد تحتوي Watch X أيضًا على شاشة microLED لتحسين عمر البطارية وشاشة أكبر.

فيما يتعلق بالميزات المتعلقة بالصحة، تقدم Apple باستمرار وظائف جديدة مع كل تكرار. يمكن أن تشمل الإضافات المستقبلية المحتملة مراقبة ضغط الدم ومراقبة نسبة الجلوكوز في الدم غير الجراحية. ستكون هذه الميزات مفيدة بشكل خاص للأفراد المصابين بداء السكري أو مرض السكري.

يتجلى هدف شركة Apple في منافسة Garmin في فئة الساعات الرياضية المتميزة من خلال تقديم ميزات جديدة للأجهزة والبرامج. يوفر نظام WatchOS 10 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا إمكانات محسنة للسلسلة 9 وUltra 2، مثل القدرة على تحويل هاتفك إلى كمبيوتر تلقائي لركوب الدراجات أثناء ممارسة تمرين ركوب الدراجات.

في حين أن Apple Watch SE، خيار المستوى المبتدئ، لم تحصل على أي ترقيات هذا العام، فإن Series 9 وUltra 2 تقدمان تحسينات كافية لإبقاء عشاق Apple متحمسين. بدأت الطلبات المسبقة لهذه الساعات بالفعل، وسيبدأ توفرها في 22 سبتمبر.

مصادر:

– WIRED (مصدر المقال الأصلي)