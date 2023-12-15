شركة Thales Alenia Space ستستخدم مساحة RAL في المملكة المتحدة لاختبار القمر الصناعي FLEX التابع لوكالة الفضاء الأوروبية

اختارت Thales Alenia Space، وهي مشروع مشترك بين Thales وLeonardo، المرفق الوطني لاختبار الأقمار الصناعية (NSTF) في معهد أبحاث الفضاء RAL بالمملكة المتحدة في أوكسفوردشاير لإجراء التجميع والتكامل والاختبار الشامل لـ FLEX التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ( مستكشف الفلورسنت) القمر الصناعي. يهدف هذا القمر الصناعي الرائد إلى تقديم رؤى حول الصحة العامة وإنتاجية الغطاء النباتي للأرض من خلال رسم خرائط التألق.

ووعدًا بإحداث ثورة في فهمنا للحالة الصحية للكوكب، سيستخدم القمر الصناعي FLEX مقياسًا طيفيًا للتصوير عالي الدقة طوره ليوناردو لقياس التألق المنبعث من النباتات. ومن خلال قياس نشاط التمثيل الضوئي، يستطيع العلماء إجراء تقييم دقيق لإنتاجية ورفاهية النباتات العالمية.

يسلط قرار استخدام NSTF الضوء على الاعتراف بأن معهد أبحاث الفضاء RAL في المملكة المتحدة يمتلك الخبرة اللازمة والبنية التحتية المتطورة لتنفيذ مثل هذه الحملة الاختبارية المهمة. يعد اختيار Thales Alenia Space لـ RAL Space بمثابة شهادة على سمعة المؤسسة في التميز في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتزامها بتعزيز الفهم العلمي.

من خلال هذه الشراكة، تتضافر جهود Thales Alenia Space وRAL Space للمساهمة في نجاح مهمة FLEX التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ومهمتها لتعزيز فهمنا لديناميكيات الغطاء النباتي وتأثيرها على البيئة. ستقوم حملة الاختبار، التي سيتم إجراؤها في NSTF، بتقييم صارم لوظائف وموثوقية وأداء القمر الصناعي FLEX قبل نشره في الفضاء.

ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا التصوير المتقدمة، تمهد شركتا Thales Alenia Space وLeonardo الطريق لعصر جديد من مراقبة الأرض من شأنه أن يوفر بيانات لا تقدر بثمن للرصد البيئي والممارسات الزراعية المستدامة. تمثل قدرة القمر الصناعي FLEX على رسم خريطة وقياس تألق النباتات خطوة مهمة إلى الأمام في سعينا لفهم صحة كوكبنا وحمايتها.