أحدثت الطباعة المخصصة من شركة تتراباك ثورة في تغليف علب المشروبات الكرتونية

كشفت شركة تتراباك مؤخراً عن أحدث ابتكاراتها، وهي الطباعة المخصصة Tetra PakR، في PACK EXPO Las Vegas. توفر هذه المبادرة الجديدة للعلامات التجارية حلاً متطورًا وفعالاً من حيث التكلفة وقابلاً للتخصيص للطباعة على علب المشروبات الورقية. وأعلنت الشركة أيضًا عن تعاونها مع شركة Flow Beverage Corp، وهي شركة مشروبات تركز على الصحة والعافية ومقرها في تورونتو، لإنشاء عبوات مخصصة لمياه الينابيع القلوية.

وكان أحد أكثر التطورات إثارة التي تم عرضها في هذا الحدث هو تركيب الطابعة الرقمية Koenig & Bauer RotaJET 168 كاملة العرض في منشأة Tetra Pak's Denton في تكساس. تتميز هذه الطابعة المتطورة بسرعة ويب تبلغ 135 م/دقيقة وعرض ويب يتراوح من 840 إلى 1680 مم، مما يوفر مرونة أكبر وقدرة على التخصيص باستخدام رموز QR الديناميكية الموجودة على العبوة وتصميمات متنوعة ضمن نفس الطلب .

لا تقتصر مزايا الطباعة المخصصة من تتراباك على التحسينات الجمالية. تسمح تقنية الطباعة الرقمية هذه بأحجام دفعات أصغر وأكثر تخصيصًا، مما يجعلها مثالية للعلامات التجارية للأغذية والمشروبات بجميع أحجامها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج العبوة مع تطبيقات التغليف المتصلة باستخدام رموز وتصميمات فريدة.

تخطط شركة Flow Beverage Corp، المعروفة بتواجدها في متاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة، لاستخدام العبوة المخصصة في شراكتها مع Live Nation Entertainment. ومن خلال دمج التصميمات المخصصة على علب كرتون Tetra Pak، تهدف Flow إلى الاستفادة من اتجاهات المستهلكين وتعزيز حضور علامتها التجارية في أماكن Live Nation Canada.

وشدد بيدرو جونكالفيس، نائب رئيس التسويق لشركة تتراباك بالولايات المتحدة وكندا، على أهمية تفعيل الجهود التسويقية بشكل سريع في عالم اليوم الذي يسير بخطى سريعة. وأعرب عن اعتزازه بالتعاون مع Flow وتقديم تصميماتهم المبتكرة إلى الحاضرين في الحفل أثناء مغادرتهم عروضهم المفضلة هذا الخريف.

وفقًا لنيكولاس رايشنباخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flow، فإن شركة Tetra Pak Custom Printing لا ترفع مستوى تصميم علب الكرتون الخاصة بها فحسب، بل تقدم أيضًا إمكانيات إعلانية جديدة. وهو يعتقد أن الوسيلة تتحدث كثيرًا عن التزامهم بالجودة والاستدامة والتجارب التي لا تُنسى ويتوقع المزيد من الشراكات التي تعبر عن علامتهم التجارية وقيم الاستدامة على العبوة.

بشكل عام، تُحدث شركة Tetra Pak Custom Printing ثورة في تعبئة علب المشروبات الكرتونية من خلال إتاحة الفرصة للعلامات التجارية لعرض هويتها والتواصل مع المستهلكين بطريقة ديناميكية وصديقة للبيئة.

مصادر:

– طباعة تتراباك المخصصة

- حزمة EXPO لاس فيغاس