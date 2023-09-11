TerraMaster تطلق تطبيق TNAS Mobile 3 لإدارة التخزين بسهولة

أطلقت TerraMaster، وهي علامة تجارية محترفة متخصصة في منتجات التخزين المبتكرة، تطبيق TNAS Mobile 3. يتيح هذا التطبيق القوي للمستخدمين إجراء نسخ احتياطي للصور ومقاطع الفيديو بسهولة من هواتفهم المحمولة، والوصول إلى الملفات عن بعد، وتشغيل محتوى الوسائط المتعددة، وإدارة أجهزة TerraMaster NAS. سواء كان المستخدمون يحتاجون إلى الوصول إلى ملفات الأعمال المهمة أثناء التنقل أو يريدون مشاركة الصور الشخصية مع العائلة والأصدقاء، فقد تم تصميم TNAS Mobile 3 لتلبية احتياجاتهم.

تشتمل الميزات الرئيسية لـ TNAS Mobile 3 على تصميم واجهة مستخدم شامل وبديهي يوفر للمستخدمين نظرة عامة واضحة على حالة نظام NAS الخاص بهم واستخدام التخزين والأجهزة المتصلة. يسمح التطبيق بالنسخ الاحتياطي التلقائي واليدوي للصور ومقاطع الفيديو من ألبوم الهاتف المحمول إلى جهاز TNAS، مما يوفر مساحة تخزين قيمة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح وظائف الفرز والاسترجاع التلقائية الوصول السهل والسريع إلى الملفات.

يوفر TNAS Mobile 3 أيضًا تدفقًا سلسًا للوسائط مباشرةً من TerraMaster NAS إلى الأجهزة المحمولة، مما يضمن توفر الموسيقى والفيديو والصور عند الطلب. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بوصول آمن ومريح عن بعد إلى الملفات والصور ومقاطع الفيديو والمستندات المخزنة على TerraMaster NAS من أي مكان في العالم، دون الحاجة إلى تكوينات شبكة معقدة أو إعدادات VPN.

مع TNAS Mobile 3، أصبح تنظيم الملفات وإدارتها على TNAS أسهل بفضل وظائف مثل تحميل الملفات وتنزيلها ومشاركتها. يمكن للمستخدمين التعاون مع زملائهم أو مشاركة الذكريات مع الأصدقاء والعائلة دون الاعتماد على خدمات الطرف الثالث. يعطي التطبيق أيضًا الأولوية لأمن البيانات، حيث يتميز بمفتاح سري مخصص ومستوى تشفير الأجهزة AES 256 لحماية البيانات الحساسة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل TNAS Mobile 3 على تعزيز الأمان من خلال التحقق الثانوي OTP (كلمة المرور لمرة واحدة)، والذي يمكن تمكينه من خلال إدارة مستخدم TNAS. تنشئ هذه الميزة كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) ديناميكية للتحقق من تسجيل الدخول الثانوي، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد اختراق كلمة المرور.

يتوفر الآن TNAS Mobile 3 للتنزيل على كل من Google Play Store وApple App Store، مما يوفر للمستخدمين أداة فعالة لإدارة أنظمة TerraMaster NAS الخاصة بهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع TerraMaster.

مصادر:

- TerraMaster: بيان صحفي - TerraMaster تطلق تطبيق TNAS Mobile 3 الجديد (2023)