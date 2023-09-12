أهمية جمع التبرعات عبر الهاتف في العصر الرقمي

لقد كان جمع التبرعات عبر الهاتف منذ فترة طويلة أداة حيوية للمنظمات غير الربحية، مما يسمح لها بالتواصل مع الداعمين والمانحين والمتطوعين المحتملين. على الرغم من ظهور تقنيات الاتصال الجديدة، مثل المراسلة ومؤتمرات الفيديو، إلا أن الهاتف لا يزال يلعب دورًا حاسمًا في المبيعات وخدمة العملاء والاتصالات الداخلية وجهود جمع التبرعات.

يعد جمع التبرعات بمثابة شريان الحياة للمنظمات غير الربحية، حيث يمكنها من مواصلة عملها المهم في المجتمع. يقدم الهاتف نهجًا شخصيًا وإنسانيًا أكثر لجمع التبرعات، مما يساعد على بناء الروابط بين الأفراد والقضية. ومع ذلك، فإن أزمة تكلفة المعيشة المستمرة والطلب المتزايد على الخدمات أجبرت الجمعيات الخيرية على استكشاف حلول مبتكرة.

مع ظهور فيروس كورونا (COVID-19)، شهد جمع التبرعات عبر الهاتف زيادة كبيرة حيث أصبح لدى المزيد من الأشخاص الوقت والرغبة في المشاركة في المحادثات الهاتفية أثناء الإغلاق. وفي حين عاد الكثيرون إلى أماكن عملهم قبل الوباء، يظل جمع التبرعات عبر الهاتف جزءًا لا يتجزأ من عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية. في الواقع، يتوقع ثلثا جامعي التبرعات زيادة استخدامهم للهاتف لإدارة الداعمين في العام المقبل.

للتكيف مع المستقبل الرقمي، يمكن للمؤسسات الخيرية أن تتطلع إلى أدوات الاتصال المستندة إلى السحابة. توفر هذه الحلول البرمجية، مثل أنظمة الهاتف عبر بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، المرونة والميزات المحسنة مقارنة بهواتف المكتب التقليدية. تسمح الأدوات المستندة إلى السحابة بالعمل عن بعد، وتسجيل المكالمات، والنصوص الفورية، والتحليلات التفصيلية، والتكامل مع الأنظمة الأخرى، مما يسهل على المؤسسات الخيرية إدارة المعلومات المهمة وتخزينها.

ويؤكد الإيقاف الوشيك لخدمات الخطوط الأرضية التقليدية بحلول عام 2025 على ضرورة قيام المؤسسات الخيرية بتحديث أنظمة الهاتف الخاصة بها. سيؤثر إيقاف التشغيل على الأجهزة المختلفة التي تعمل على أسلاك PSTN النحاسية. توفر أدوات الاتصال المستندة إلى السحابة مثل هواتف VoIP بديلاً موثوقًا به. ومع ذلك، تحتاج المؤسسات الخيرية إلى التخطيط والانتقال مبكرًا لتجنب تعطيل عملها.

عند اختيار نظام هاتف بديل، يجب على المؤسسات الخيرية أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل التكلفة وفوائد الترقية والتدريب وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. تعتبر كل مكالمة يتم إجراؤها وتلقيها أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى مؤسسة خيرية، سواء كان ذلك لزيادة التبرعات أو تقديم الدعم.

جمع التبرعات عبر الهاتف موجود لتبقى، ولكن من المهم أن تتبنى المؤسسات الخيرية التحول الرقمي. في حين أن الابتكار الرقمي قد لا يكون أولوية قصوى مقارنة بالأعمال التجارية، فمن الضروري أن تأخذه المؤسسات الخيرية في الاعتبار من أجل مواصلة عملها المؤثر للمجتمع في المستقبل.

المصدر: المعهد المعتمد لجمع التبرعات، اتصالات الأعمال الوطنية

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