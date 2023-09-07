TECNO تطلق إصدار SPARK 10 Pro Moon Explorer: نظرة فاحصة على المواصفات

كشفت شركة TECNO مؤخرًا عن أحدث هواتفها الذكية، وهو SPARK 10 Pro Moon Explorer Edition. مستوحى من Chandrayaan-3، يتميز هذا الهاتف الذكي بتصميم جلدي أنيق باللونين الأبيض والأسود مصنوع من جلد السيليكون الصديق للبيئة، مما يوضح التزام TECNO بالمواد الصديقة للبيئة.

ويقدم الجهاز مجموعة رائعة من المواصفات. ويتميز بشاشة FHD+ Dot-in مقاس 6.78 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز وأقصى سطوع 580 شمعة في المتر المربع، مما يضمن تجربة بصرية نابضة بالحياة وسلسة للمستخدمين.

فيما يتعلق بالكاميرات، تم تجهيز SPARK 10 Pro Moon Explorer Edition بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، مصحوبة بفلاش مزدوج لالتقاط صور سيلفي مضاءة جيدًا حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. في الخلف، يحتوي الهاتف على كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، مدعومة أيضًا بفلاش مزدوج، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور مذهلة بوضوح وتفاصيل جيدة.

تحت الغطاء، يتميز الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت + 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام فتحة بطاقة SD المخصصة. تضمن سعة التخزين الكبيرة هذه حصول المستخدمين على مساحة كافية لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى دون القلق بشأن نفاد مساحة التخزين.

يعمل جهاز SPARK 10 Pro Moon Explorer Edition ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة، وتأتي مع شاحن فلاش بقدرة 18 وات. وتدعي شركة TECNO أن الهاتف يمكنه توفير شحن بنسبة 50 بالمائة خلال 40 دقيقة فقط، مما يوفر للمستخدمين تجربة شحن سريعة ومريحة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الجهاز بوقت استعداد يصل إلى 27 يومًا، مما يضمن بقاء المستخدمين على اتصال طوال اليوم دون القلق بشأن عمر البطارية.

يعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل HiOS 12.6، استنادًا إلى نظام التشغيل Android 13، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام وبديهية. يتم تشغيله بواسطة وحدة المعالجة المركزية Helio G88 ثماني النواة مع وحدة معالجة الرسوميات Mali G1 بسرعة 52 جيجا هرتز ومحرك Game Turbo المزدوج. توفر هذه الميزات تجربة لعب سلسة، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بألعابهم المفضلة دون تأخير أو انقطاع.

سعر TECNO SPARK 10 Pro Moon Explorer Edition هو 11,999 روبية. يبدأ الحجز المسبق للجهاز في 7 سبتمبر، ومن المقرر أن يتم البيع الأول في 15 سبتمبر. وبفضل مواصفاته الرائعة وتصميمه الصديق للبيئة، يوفر هذا الهاتف الذكي خيارًا مقنعًا للأفراد الذين يبحثون عن جهاز قوي وأنيق.

مصادر:

– إعلان TECNO: تطلق TECNO هاتف SPARK 10 Pro Moon Explorer Edition.