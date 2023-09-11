يبدأ العام التقني بحدث Apple ومؤتمر Dreamforce

يمثل الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر بداية عام تكنولوجي جديد، حيث تحدد الأحداث الكبرى مثل حدث iPhone الخاص بشركة Apple ومؤتمر Dreamforce التابع لـ Salesforce نغمة الصناعة. تشير هذه الأحداث أيضًا إلى بداية موسم المؤتمرات التقنية، حيث يتم تنظيم العروض لـ Meta Platforms وMicrosoft وOracle.

أحد الأحداث المرتقبة هو الطرح العام الأولي لشركة Arm Holdings، والذي من المتوقع أن يقدر قيمة مصمم الرقائق بما يتراوح بين 50 مليار دولار إلى 54.5 مليار دولار. يمكن أن يؤدي هذا الاكتتاب العام، إلى جانب الطرح العام المخطط له لشركة Instacart الناشئة في مجال التوصيل، إلى إحياء سوق الاكتتاب العام الأولي في مجال التكنولوجيا الخامل. إن المخاطر كبيرة هذا العام، حيث أثارت المعارك القانونية، وظروف الاقتصاد الكلي، والحرب التجارية مع الصين، والتحديات التنظيمية المخاوف.

تسلط أحداث الأسبوع الضوء على الفرص والقضايا في صناعة التكنولوجيا. يُظهر الاكتتاب العام الأولي لشركة Arm قوة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في حين تثير قضية Google-DoJ مخاوف بشأن القوة التي تتمتع بها عدد قليل من الشركات. وتقول وزارة العدل إن شركة جوجل استفادت بشكل غير قانوني من الاتفاقيات مع صانعي الهواتف ومتصفحات الإنترنت لاحتكار سوق محركات البحث.

وفي الوقت نفسه، تجتمع لجنة في مجلس الشيوخ لمناقشة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ويتم صياغة تشريع مشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتنظيم الذكاء الاصطناعي. حتى عمالقة التكنولوجيا مثل Apple وSalesforce ليسوا محصنين ضد التحديات، حيث تواجه Apple مشكلات تتعلق بالإيرادات والمبيعات، وتفكر Salesforce في نقل Dreamforce بسبب المخاوف بشأن تعاطي المخدرات والتشرد في سان فرانسيسكو.

القلق الرئيسي الذي يلوح في الأفق في المشهد التكنولوجي هو الذكاء الاصطناعي. إن طبيعة المناقشات المغلقة وإمكانية السيطرة التنظيمية من قبل اللاعبين المهيمنين في الصناعة تثير تساؤلات حول عدالة الأنظمة. ومع ذلك، فإن تدخل وزارة العدل يزيد من خطورة القضية.

بشكل عام، يمهد هذا الأسبوع التكنولوجي المليء بالمرح الطريق لصناعة التكنولوجيا في العام المقبل، مع مزيج من الفرص والتحديات والمخاوف التنظيمية.

مصادر:

- "انطلاق العام التقني بحدث Apple ومؤتمر Dreamforce" (مقال المصدر)

– شركة أبل (AAPL)

– شركة سيلزفورس (CRM)

– شركة ميتا بلاتفورمز (META)

– شركة مايكروسوفت (MSFT)

– شركة أوراكل (ORCL)

– شركة Arm Holdings Plc (المملوكة لشركة SoftBank Group Corp.) (9984)

- شركة الأبجدية (GOOGL، GOOG)

– شركة سامسونج للإلكترونيات (005930)

- موزيلا

– شركة بالانتير تكنولوجيز (PLTR)

– كيمبرلي جوزيفسون، أستاذ مشارك في إدارة الأعمال في كلية وادي لبنان (بنسلفانيا)

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