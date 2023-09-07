تقدم شركة Technics جيلًا جديدًا من الأقراص الدوارة مع تصميم مبتكر لمحرك الدفع المباشر

أعلنت شركة Technics عن إطلاق الأقراص الدوارة SL-1200GR2 وSL-1210GR2، وهي أحدث الإضافات إلى مجموعة 1200GR المشهورة. تتميز هذه الأقراص الدوارة الجديدة بتصميم فريد لمحرك الدفع المباشر الذي يتضمن ابتكارات رقمية لتحسين جودة الصوت التناظري.

تم تحسين تصميم محرك الدفع المباشر، الذي اخترعته شركة Technics في الأصل عام 1970، بشكل مستمر على مر السنين لتحسين الاستقرار الدوراني، ونسبة الإشارة إلى الضوضاء، وتقليل الاهتزازات. يمثل طرازا SL-1200GR2 وSL-1210GR2، باللونين الفضي والأسود على التوالي، الجيل الرابع من هذه التقنية.

أحد التطورات الرئيسية في هذا الجيل الجديد هو استخدام محرك الدفع المباشر بدون قلب حديدي، والذي يزيل "الترس" - تدهور الصوت الناتج عن الحركة الدورانية غير المتساوية. طبقت شركة Technics خبرتها الرقمية وتقنياتها الخاصة لمعالجة الاهتزازات الدقيقة التي لا يزال من الممكن أن تكون موجودة في الطبق. من خلال تعديل دلتا سيجما (ΔΣ) الذي تم تحقيقه بواسطة محرك JENO، وهو تقنية مضخم صوت رقمي كامل مملوكة، يتم تقليل اهتزازات المحرك، مما يؤدي إلى تحسين دقة الدوران.

تتمتع شركة Technics بسجل حافل في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين الصوت التناظري، كما أن استخدامها للتكنولوجيا الرقمية المعقدة في الأقراص الدوارة ذات المحرك المباشر ليس استثناءً. من خلال تحسين الموجات الجيبية الدافعة باستخدام تعديل Delta-Sigma (ΔΣ)، يتم تقليل اهتزاز المحرك بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تتبع أكثر دقة وقفزة كبيرة في الأداء.

بالإضافة إلى تصميم المحرك، قامت شركة Technics أيضًا بتحسين إمدادات الطاقة للأقراص الدوارة الجديدة. يعمل مصدر الطاقة "الصامت" متعدد المراحل جنبًا إلى جنب مع دائرة إلغاء الضوضاء المستعارة من مشغل الأسطوانات المتطور SL-1000R على تحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الضوضاء وتحسين التفاصيل في الصوت.

بينما تشتهر شركة Technics بأقراص DJ الدوارة، فقد تم تصميم SL-1200GR2/1210GR2 خصيصًا للاستماع عالي الدقة. يتميز القرص الدوار بطبق من طبقتين لتحسين التخميد وهيكل من طبقتين لتقليل الاهتزاز. تكمل الحزمة اللمسات التجميلية واللمسات التجميلية على شكل حرف S لتوحيد اللمسات النهائية الفضية والأسود.

ستتوفر الأقراص الدوارة Technics SL-1200GR/1210GR2 الجديدة في أكتوبر باللون الفضي أو الأسود، بسعر 1800 جنيه إسترليني / 2000 يورو. وقد ألمحت شركة Technics أيضًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا التصميم المبتكر للمحرك في نماذج الأقراص الدوارة المستقبلية، مما يزيد من ترسيخ ثقتها في التكنولوجيا.

مصادر:

تقنيات أوروبا (إحاطة المنتج)

مراجعة عملية لـ Technics SL-1200GR