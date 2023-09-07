شركة Technics تطلق إصدار GR2 الجديد للقرص الدوار SL-1200/1210

كشفت شركة Technics، العلامة التجارية الشهيرة لأجهزة hi-fi، عن أحدث إصدار لها من القرص الدوار SL-1200/1210، والذي يسمى GR2. يعتمد هذا الطراز الجديد على سمعة الطراز السابق ويقدم تطورات ثورية في تكنولوجيا الدفع المباشر.

يتميز GR2 بطريقة جديدة للتحكم في القيادة تضمن استقرار دوران سلس ودقيق. يتم تحقيق ذلك من خلال تحسين الموجات الجيبية الدافعة من خلال تعديل ΔΣ (Delta Sigma)، وهي تقنية تحويل D/A عالية الدقة 1 بت. والنتيجة هي توليد موجة جيبية مثالية، مما يقلل من اهتزازات المحرك ويحسن دقة التتبع بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز GR2 بمصدر طاقة جديد يسمى مصدر الطاقة الصامت متعدد المراحل. هذا المزيج من مصدر طاقة منخفض الضوضاء وعالي السرعة ودائرة إلغاء الضوضاء يقلل بشكل كبير من مستوى الضوضاء ويحسن أداء الإشارة الإجمالي. تعد دقة سرعة الدوران استثنائية بسبب نظام ردود الفعل الدوراني المعتمد على اكتشاف السرعة بواسطة مولد التردد (FG) باستخدام توليد الطاقة المغناطيسية.

يظل التصميم الميكانيكي لجهاز GR2 دون تغيير إلى حد كبير عن سابقه، حيث يتميز بهيكل سفلي صلب مكون من طبقتين، وطبق من طبقتين، وذراع من الألومنيوم على شكل حرف S، وأقدام عازلة فعالة. تم تحسين التصميم العام من خلال مطابقة الألوان الجديدة لجميع الأجزاء وجودة لمس سطح الجسم الجديدة.

فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف، بذلت شركة Technics جهودًا لتقليل التأثير البيئي. تم تصنيع عبوة GR2 من الورق المقوى ذي الشكل الذكي بدلاً من البوليسترين الممدد (EPS)، مما يعمل على تحسين إمكانية إعادة التدوير دون المساس بحماية المنتج.

سيكون SL-1200GR2/SL-1210GR2 متاحًا اعتبارًا من ديسمبر 2023. وسيُطلق على النسخة الفضية اسم SL-1200GR2، بينما ستُطلق على النسخة السوداء اسم SL-1210GR2.

تتمتع شركة Technics، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة Panasonic Corporation، بتاريخ طويل من الابتكار والتميز في صناعة الصوت. لقد وضعت منتجاتهم معايير جديدة في عالم الصوت عالي الدقة.

المصدر: شركة باناسونيك بأمريكا الشمالية