تقدم Dying Light 2 نقاط DL بالعملة المميزة لعمليات الشراء داخل اللعبة

في آخر تحديث لـ Dying Light 2، التكملة المرتقبة للعبة Dying Light الشهيرة، تم تقديم عملة مميزة جديدة داخل اللعبة تسمى DL Points. يمكن للاعبين الآن استخدام هذه النقاط لشراء حزم المظهر دون الحاجة إلى مغادرة اللعبة.

بينما تتميز لعبة Dying Light الأصلية أيضًا بمعاملات دقيقة، فقد تم تنفيذها من خلال واجهات المتاجر المحددة لأصحاب المنصات، مثل Sony أو Valve. صرح Techland، مطور Dying Light 2، أن استخدام DL Points كعملة حصرية لعمليات الشراء داخل اللعبة "يجعل حياتنا أسهل". تلغي هذه الخطوة أيضًا الحاجة إلى إنشاء حزم منفصلة لمتاجر النظام الأساسي.

حاليًا، يتوفر للاعبين خيار إنفاق أموال حقيقية للحصول على حزم DL Point من متاجر PlayStation وXbox. ومع ذلك، أعلنت Techland أنه بمجرد تنفيذ DL Points بالكامل، ستتم إزالة الحزم من متجر PlayStation.

لقد أثيرت أسئلة حول توقيت تقديم DL Points والاستحواذ الأخير على أغلبية الأسهم لشركة Techland من قبل شركة التكنولوجيا العملاقة Tencent. أوضحت Techland أن الحدثين غير مرتبطين وأن تنفيذ DL Points تأخر بسبب وقت الإنتاج المطلوب.

مع DL Points، أصبح لدى اللاعبين الآن طريقة مريحة وسلسة لإجراء عمليات شراء داخل اللعبة دون الحاجة إلى مغادرة عالم Dying Light 2 الغامر. يوفر نظام العملات المتميز الجديد هذا للاعبين فرصة الحصول على حزم المظهر بسعر أفضل، مما يعزز مهاراتهم تجربة الألعاب الشاملة.

مصادر:

– التحديث الرسمي للعبة Dying Light 2

– الأسئلة الشائعة حول Techland حول نقاط DL

– بيان Techland بشأن الاستحواذ على Tencent

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