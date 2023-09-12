تباينت أسهم وول ستريت مع انطلاق شركة أبل لحدث الخريف، والمستثمرون ينتظرون بيانات التضخم

في تعاملات منتصف النهار يوم الثلاثاء، كان تداول أسهم وول ستريت متباينًا مع انتظار المستثمرين صدور بيانات التضخم الرئيسية. وتراجع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا أكثر من 0.7% بسبب انخفاض أسهم أوراكل، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%. مع ذلك، قلص مؤشر داو جونز الصناعي خسائره السابقة وتداول على ارتفاع بنحو 0.2%.

احتلت أسهم التكنولوجيا مركز الصدارة يوم الثلاثاء حيث أعلنت شركة Apple عن إطلاق iPhone 15 في حدثها السنوي. كما زاد الترقب للاكتتاب العام الأولي لشركة Arm من الإثارة. ذكرت التقارير أن دفتر طلبات Arm سيتم إغلاقه مبكرًا، مع تجاوز الاكتتاب في القائمة بما يصل إلى 10 مرات.

كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في إثارة المخاوف بشأن التضخم. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وبرنت إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، مما يعكس نقص إمدادات سوق النفط العالمية بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا في الربع المقبل، وفقًا لبيانات أوبك.

ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة التي ستصدر يوم الأربعاء بحثًا عن علامات على تباطؤ الإنفاق. بالإضافة إلى ذلك، فإن إصدار تقرير مبيعات التجزئة لشهر أغسطس يوم الخميس سيوفر مزيدًا من المعلومات حول مرونة الأسر.

ستلعب البيانات الاقتصادية القادمة دورًا مهمًا في تحديد تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر. يقوم المستثمرون بتقييم ما إذا كان هناك المزيد من رفع أسعار الفائدة مطروحًا على الطاولة وما إذا كان قد تم تسعيرها في سوق الأسهم.

(المصدر: ياهو فاينانس)