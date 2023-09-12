توسع شركة Evie Networks شراكتها مع Dan Murphy's لتركيب المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية

أعلنت شركة Evie Networks، وهي شركة متخصصة في شواحن السيارات الكهربائية العامة، عن شراكة موسعة مع Dan Murphy's لتركيب محطات شحن إضافية في مواقع متاجرها. وقد تم بالفعل تركيب خمس محطات شحن في متاجر دان ميرفي في جميع أنحاء أستراليا، ومن المقرر إنشاء محطة سادسة في برودميدوز، فيكتوريا.

تعد هذه الشراكة خطوة إيجابية نحو تحسين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. من خلال توسيع شبكة محطات الشحن في متاجر Dan Murphy، سيتمكن المزيد من مالكي المركبات الكهربائية من الوصول بسهولة إلى مرافق الشحن أثناء التسوق أو أداء المهمات. كما أنه يتماشى مع الطلب المتزايد على خيارات النقل المستدامة.

تويتر يزعم أن Shadowbans صحيفة نيويورك تايمز، أحد كبار المعلنين

في خطوة مفاجئة، ورد أن موقع تويتر، المعروف الآن باسم X، قد قام بحظر صحيفة نيويورك تايمز، مما منع المستخدمين من رؤية التغريدات التي ترتبط بمحتوى الصحيفة. يعد هذا الإجراء مثيرًا للسخرية بشكل خاص لأن صحيفة نيويورك تايمز هي أحد المعلنين الرئيسيين لـ X وكانت تدير حملات ترويجية لموقعها الرياضي The Athletic.

انخفض التفاعل مع التغريدات المرتبطة بموقع صحيفة نيويورك تايمز بشكل ملحوظ في أواخر يوليو واستمر في الانخفاض طوال شهر أغسطس. وقد تمت ملاحظة هذا الانخفاض من خلال مقارنة التفاعل مع التغريدات من خدمات الأخبار الرئيسية الأخرى مثل بي بي سي، وسي إن إن، وبوليتيكو، ووول ستريت جورنال، وواشنطن بوست. خلال الفترة نفسها، ارتفع التفاعل مع المنشورات من هذه المواقع الإخبارية المتنافسة أو ظل ثابتًا.

يقال إن Meta (فيسبوك سابقًا) تعمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي متقدم للتنافس مع OpenAI

يُزعم أن Meta تقوم ببناء نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يهدف إلى مطابقة كفاءة نموذج اللغة الشهير لـ OpenAI، GPT-4. ستقوم أداة الذكاء الاصطناعي هذه بإنشاء نص وتحليل يستهدف الشركات. الهدف من هذا المسعى هو التنافس مع تدفق نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تدخل السوق. ولتحقيق ذلك، يقال إن شركة Meta تسعى للحصول على شرائح Nvidia المتقدمة.

من المتوقع أن يساعد نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تطوره شركة ميتا الشركات بطرق مختلفة، بما في ذلك إنشاء نص متطور وإجراء تحليلات معقدة وإنتاج مخرجات إضافية. ومن خلال تقديم هذه الخدمات، تعتزم Meta إنشاء ميزة تنافسية في سوق الذكاء الاصطناعي.

أرشيف الإنترنت يستأنف مكتبة الكتب الإلكترونية خسارة الدعوى القضائية

أعلن أرشيف الإنترنت عن نيته استئناف الخسارة الأخيرة في قضية حقوق الطبع والنشر المتعلقة بمكتبته للكتب الإلكترونية. بعد التسوية، قام الأرشيف بالفعل بتقييد الوصول إلى بعض كتبه. قرر الحكم الأصلي أن مسح الكتب ضوئيًا في الأرشيف لا يندرج تحت قانون الاستخدام العادل الأمريكي. وبالتالي، كان على الموقع تقييد وصول الجمهور إلى الكتب المتاحة تجاريًا والمحمية بموجب حقوق الطبع والنشر.

يؤكد قرار أرشيف الإنترنت بالاستئناف على التزامهم بالحفاظ على الوصول إلى المعرفة والأدب، مع معالجة المخاوف التي أثارها أصحاب حقوق الطبع والنشر. تسلط هذه القضية الضوء على التحديات والمناقشات المستمرة المحيطة بالمكتبات الرقمية والاستخدام العادل في العصر الرقمي.

كوكب خارج المجموعة الشمسية يُحتمل أن يكون صالحًا للحياة، K2-18b، تم تحديده بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي

حدد تلسكوب جيمس ويب الفضائي K2-18b، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية يحمل إمكانية السكن والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض. يُعتقد أن K2015-2b، الذي تم اكتشافه في عام 18، يحتوي على محيط مائي سائل على سطحه وقد يحتوي على الميثان وثاني أكسيد الكربون وكبريتيد ثنائي الميثيل. هذا الكوكب الخارجي أكبر بكثير من الأرض، ويبلغ حجمه 8.6 أضعاف حجمه، ويمثل فرصة فريدة للاستكشاف العلمي داخل مجرتنا.

بينما نواصل اكتشاف الكواكب الخارجية ذات الخصائص التي تشبه كوكبنا، يصبح البحث عن الحياة خارج الأرض أمرًا آسرًا بشكل متزايد. يقدم K2-18b لمحة رائعة عن إمكانية وجود عوالم صالحة للسكن خارج نظامنا الشمسي.

مصادر:

- توسع شركة Evie Networks الشراكة مع Dan Murphy's (المصدر غير متوفر)

– Twitter Shadowbans اوقات نيويورك (المصدر غير متوفر)

- يقال إن شركة Meta تعمل على تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم (المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال)

- خسارة الدعوى القضائية لمكتبة استئناف أرشيف الإنترنت للكتب الإلكترونية (المصدر: The Verge)

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي يحدد الكواكب الخارجية التي يحتمل أن تكون صالحة للحياة (المصدر: CNET)