تسربت أسعار سلسلة iPhone 15: ارتفاع محتمل في أسعار الطرازات الاحترافية

يقدم الموجز التقني اليوم أخبارًا مثيرة من عالم التكنولوجيا. تكشف المعلومات المسربة عن الأسعار المحتملة لسلسلة iPhone 15، مما يشير إلى أن طرازات Pro قد تشهد زيادة في الأسعار. تتميز إصدارات Pro بالعديد من الترقيات الجديدة، بما في ذلك إطار من التيتانيوم، وشاشة ذات حواف أرق، وزر إجراء، مما قد يؤدي إلى رفع تكلفة التصنيع بشكل كبير.

وفقًا لتقرير صادر عن Tom's Guide، من المتوقع أن يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا، بينما قد يبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولارًا. ومع ذلك، لا تزال هذه الأسعار عرضة للتغيير، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت النماذج الأساسية ستشهد أيضًا ارتفاعًا في الأسعار. من المتوقع أن تتلقى طرازات iPhone 15 وPlus القياسية ترقيات كبيرة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا سيؤثر على أسعارها.

من ناحية أخرى، من المرجح أن تشهد طرازات iPhone 15 Pro ارتفاعًا في الأسعار. من المتوقع أن يبلغ سعر iPhone 15 Pro حوالي 1099 دولارًا، في حين قد يصل سعر iPhone 15 Pro Max الأكبر إلى 1199 دولارًا أو حتى 1299 دولارًا. قد تعزى الزيادة الكبيرة في سعر iPhone 15 Pro Max إلى إضافة عدسة تكبير جديدة للمنظار.

وفي أخبار أخرى، شاركت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) صورة شخصية التقطتها الكاميرا الموجودة على متن مهمة Aditya-L1 الشمسية. والتقطت المركبة الفضائية، وهي في طريقها إلى نقطة لاغرانج 1 (L1) بين الشمس والأرض، صورة لنفسها مع الأرض والقمر. كان هذا بمثابة لحظة تاريخية بالنسبة لـ ISRO، حيث كان أيضًا بمثابة اختبار ناجح لكاميرات المركبة الفضائية.

يختبر YouTube أيضًا ميزة ألعاب جديدة تسمى Playables. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين ممارسة الألعاب مباشرة على منصة يوتيوب، سواء على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. بينما يتم اختبارها حاليًا مع مجموعة مختارة من المستخدمين، فمن غير الواضح ما إذا كانت الألعاب القابلة للتشغيل ستكون متاحة لجمهور أوسع في المستقبل.

يمكن لمستخدمي Slack التطلع إلى ميزة الذكاء الاصطناعي القادمة التي تسمى ملخص محادثة الذكاء الاصطناعي. وستوفر هذه الميزة للمستخدمين ملخصًا سريعًا للرسائل غير المقروءة في المجموعات والقنوات، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من طرح أسئلة الذكاء الاصطناعي المتعلقة بتلك المحادثات. سيتم توفير ميزة ملخص محادثة الذكاء الاصطناعي بسعة محدودة قريبًا.

وأخيرًا، تم تأجيل إصدار Google Android 14. تم تحديد Android 14 في الأصل لهذا الشهر، ومن المتوقع الآن إطلاقه جنبًا إلى جنب مع أجهزة Google Pixel 8 وPixel 8 Pro في 4 أكتوبر 2023.

مصادر:

– دليل توم – تسريبات أسعار سلسلة iPhone 15

– ISRO – Aditya-L1 سيلفي

- TechCrunch - ميزة الألعاب القابلة للتشغيل على YouTube

- Axios - ميزة ملخص محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Slack

– مشاركة X لمشعل الرحمن – تأخير تاريخ إصدار Android 14