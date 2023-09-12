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تايوان تقدم إرشادات جديدة لصناعة الأصول الرقمية

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
تايوان تقدم إرشادات جديدة لصناعة الأصول الرقمية

انضمت تايوان إلى القائمة المتزايدة من الدول التي تطبق اللوائح الخاصة بصناعة الأصول الرقمية. قامت لجنة الرقابة المالية التايوانية (FSC) بتطوير عشرة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وحماية المستثمرين.

أحد الأحكام الرئيسية في المبادئ التوجيهية هو اتخاذ إجراءات صارمة ضد البورصات الخارجية العاملة في تايوان دون الحصول على تراخيص FSC. وهذا يعني أن البورصات العالمية مثل باينانس، وبيتفينكس، وكراكن، والتي كانت تعمل دون الامتثال للوائح في ولايات قضائية متعددة، ستواجه الآن تدقيقًا أكثر صرامة.

لقد شهدت تايوان الآثار السلبية للبورصات غير المنظمة، حيث كانت واحدة من أكثر الدول تضرراً من انهيار FTX. ونتيجة لذلك، تتخذ FSC تدابير استباقية لحماية المستثمرين وضمان استقرار سوق الأصول الرقمية.

بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد البورصات المارقة، تتطلب المبادئ التوجيهية الجديدة في تايوان أيضًا من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الحصول على موافقة لجنة الخدمات المالية (FSC) قبل نشر الإعلانات. يُطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أيضًا فصل أصول العملاء عن رأس المال التشغيلي وتنفيذ برامج قوية لمكافحة غسيل الأموال (AML). وتحظر المبادئ التوجيهية أيضًا تقديم منتجات مشتقة معقدة لمستثمري التجزئة، وتفرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال.

يعد إصدار الرمز المميز مجالًا آخر تتناوله الإرشادات. سيُطلب من مقدمي خدمة VASP الكشف عن أوراقهم البيضاء إلى FSC لمراجعتها قبل إصدار الرموز المميزة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين من المخططات الاحتيالية.

تجدر الإشارة إلى أن اختصاص لجنة FSC لا يغطي الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، حيث تتطلب خصائصها الفريدة وقابليتها للتكوين لوائح أكثر شمولاً.

يعكس تحرك تايوان لتنظيم صناعة الأصول الرقمية الاتجاه المتزايد بين المنظمين العالميين لمواكبة التطور السريع في سوق العملات المشفرة. ومن خلال تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية، تهدف تايوان إلى خلق بيئة أكثر أمانًا وشفافية للمستثمرين مع رعاية الابتكار في قطاع الأصول الرقمية.

مصادر:
– [المصدر 1]
– [المصدر 2]

By مامفو بريشيا

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