Tailor تطلق الإصدار التجريبي من البرنامج المساعد ChatGPT لبرنامج Headless ERP

أعلنت شركة Tailor، الشركة الرائدة في مجال توفير برامج ERP بدون رأس، مؤخرًا عن إطلاق النسخة التجريبية من أحدث مكوناتها الإضافية، وهو Tailor ChatGPT Plugin. من خلال الاستفادة من تقنية ChatGPT الخاصة بـ OpenAI، يوفر هذا البرنامج الإضافي واجهة محادثة للتفاعل مع البيانات داخل التطبيقات المستضافة على منصة Tailor.

باستخدام البرنامج المساعد Tailor ChatGPT، يمكن للمستخدمين التحكم بسهولة في التطبيقات المختلفة على منصة Tailor باستخدام أوامر اللغة الطبيعية. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين بسهولة طلب إجراءات من Tailor's Order Management System (OMS) عن طريق الإشارة ببساطة إلى "إخراج قائمة طلبات الأسبوع الماضي في تنسيق جدول" أو "إنشاء طلب لـ [اسم المنتج]." يمكّن أسلوب المحادثة هذا من إدخال البيانات واستخراجها بسهولة من نظام إدارة العمليات (OMS).

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لبرنامج Tailor ChatGPT Plugin في قدرته على إلغاء حاجة المستخدمين إلى إتقان عمليات الشاشة، وبالتالي تقليل منحنى التعلم لمستخدمي النظام الجدد وغير المتكررين. بالإضافة إلى ذلك، لديه القدرة على إلغاء الحاجة إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) في سيناريوهات معينة، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف في تصميم النظام وتطويره.

يمكّن النهج القائم على الحوار الخاص بـ ChatGPT Plugin المستخدمين من تخصيص إخراج البيانات في أي تخطيط مرغوب، مما يعزز راحة المستخدم ومرونة النظام. يتماشى هذا التركيز على الحلول المرنة وسهلة الاستخدام مع التزام Tailor Technologies بإنشاء نظام أساسي لأنظمة الأعمال يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تؤمن شركة Tailor Technologies اعتقادًا راسخًا بأن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا حاسمًا في تحسين واجهة النظام البشري. من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، يهدف Tailor إلى تحسين تجربة المستخدم الشاملة وتمكين المستخدمين من التفاعل مع برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بهم بطريقة أكثر طبيعية وبديهية.

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التعاريف:

– برنامج ERP بدون رأس: برنامج ERP (تخطيط موارد المؤسسات) الذي يركز على توفير وظائف الواجهة الخلفية وإدارة البيانات دون واجهة مستخدم رسومية تقليدية (GUI). يوفر عادةً واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والمكونات الإضافية للتكامل مع تطبيقات الواجهة الأمامية المختلفة.

- ChatGPT: نموذج لغة OpenAI المتخصص في إنشاء استجابات نصية شبيهة بالبشر بناءً على مدخلات المستخدم.

المصادر: تقنيات الخياط (https://www.tailor.tech/)