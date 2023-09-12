اكتشف العلماء أنواعًا جديدة من الحياة البحرية في خندق المحيط العميق

عثر العلماء مؤخرًا على نوع جديد رائع من الحياة البحرية في أعماق خندق محيطي بعيد. تم هذا الاكتشاف خلال رحلة بحثية قادها علماء الأحياء البحرية من معهد استكشاف المحيطات.

والأنواع المكتشفة حديثًا، والتي تحمل اسم "Abyssus maris" أو Deep Sea Abyss، هي مخلوق فريد ومراوغ لم يتم مواجهته من قبل. يبلغ طوله حوالي 6 بوصات ويمتلك أنماطًا حيوية نابضة بالحياة، مما يسمح له بتمويه نفسه بشكل فعال في أعماق المحيط المظلمة.

واستخدم فريق البحث أحدث تقنيات استكشاف أعماق البحار واكتشف هاوية البحر العميق على عمق حوالي 3,000 متر. يُعرف الخندق الذي تم العثور فيه على هذا النوع بظروفه القاسية، بما في ذلك درجات الحرارة شديدة البرودة والضغط العالي. من المحتمل أن تكون هذه الظروف القاسية قد ساهمت في تطور السمات المميزة لـ Deep Sea Abyss.

العلماء متحمسون بشكل خاص لهذا الاكتشاف لأنه يسلط الضوء على التنوع البيولوجي في أعماق المحيطات، والذي لا يزال غير مستكشف إلى حد كبير. إن وجود مثل هذه الأنواع الفريدة وغير المعروفة سابقًا يؤكد من جديد الاعتقاد بأنه لا يزال هناك الكثير لاكتشافه في أعماق محيطاتنا.

تؤكد هذه النتيجة على أهمية إجراء المزيد من الاستكشاف والبحث لفهم النظم البيئية المعقدة الموجودة في خنادق أعماق البحار. ومن خلال دراسة هذه الكائنات، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة حول تكيفاتها، وعملياتها التطورية، ومساهماتها المحتملة في الحفاظ على البيئة.

مصادر:

– معهد استكشاف المحيطات

– المجلة العلمية لعلم الأحياء والبيئة البحرية