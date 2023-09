يشاع أن Nintendo Switch 2 يتميز بأداء محسّن وتقليل أوقات التحميل

تستمر الشائعات حول جهاز Nintendo Switch 2 المرتقب في الانتشار، مع ظهور تفاصيل جديدة حول أدائه وميزاته. زعمت مصادر موثوقة أن وحدة التحكم كان لديها عرض سري في Gamescom في أغسطس، والآن أكد مصدر ثالث هذه الادعاءات وأضاف معلومات إضافية.

وفقًا لتقارير من Eurogamer وVGC، يشاع أن Switch 2 سيعمل على تشغيل "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" بمعدل إطارات ودقة أعلى، وهو ما يبدو واعدًا لمحبي اللعبة الشهيرة. Nate The Hate، أحد المطلعين الموثوقين سابقًا في Nintendo، دعم أيضًا هذه الادعاءات وكشف عن المزيد من التفاصيل التي سمعها عن وحدة التحكم.

أحد التحسينات الملحوظة التي ذكرها Nate The Hate هو التخفيض الكبير في أوقات التحميل. ويذكر أن الأجهزة الجديدة تسمح بأوقات تحميل شبه فورية للألعاب، خاصة عند التشغيل من القائمة الرئيسية. يعد هذا تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالمفتاح الأصلي، الذي كان يبلغ وقت التحميل حوالي 30 ثانية.

فيما يتعلق بالأداء، يدعي Nate The Hate أن لعبة Breath of the Wild كانت تعمل بمعدل 60 إطارًا في الثانية بدقة 4K على Switch 2. وذكر أيضًا أن وحدة التحكم تتميز بقدرات متقدمة لتتبع الأشعة، على غرار ما توفره PlayStation 5 وXbox Series X/S يمكن أن يحققوا ذلك. ومع ذلك، يوضح أنه من المتوقع أن تكون الطاقة الخام لـ Switch 2 أقل من طاقة Xbox Series S.

للتعويض عن ذلك، قد يستخدم Switch 2 تقنية جديدة تسمى DLSS (أخذ العينات الفائقة للتعلم العميق)، والتي يمكنها محاكاة دقة 4K على الأجهزة منخفضة الطاقة. يمكن أن يوفر هذا تجربة مرئية قابلة للمقارنة بدقة 4K الأصلية مع الحفاظ على كفاءة الأداء.

على الرغم من أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن توافق Switch 2 مع الإصدارات السابقة وتواريخ الكشف/الإطلاق الرسمية، يقترح Nate The Hate أن يتم بث Nintendo Direct التالي في غضون ثلاثة أيام تقريبًا، ربما في 14 سبتمبر. من المهم ملاحظة أن Nintendo Directs يتم إجراؤها عادةً في الخميس.

في الختام، تشير الميزات المشاع عنها لجهاز Nintendo Switch 2 إلى تحسين الأداء وتقليل أوقات التحميل والاستخدام المحتمل لتقنية DLSS. يتوقع المعجبون بفارغ الصبر المزيد من التحديثات من Nintendo بخصوص وحدة التحكم هذه المرتقبة.

