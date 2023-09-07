استقالة نائب الرئيس الأول للإيرادات والنمو في Swiggy مع استمرار عمليات الخروج من المستوى الأول

أعلن أنوج راثي، نائب الرئيس الأول (SVP) للإيرادات والنمو في Swiggy، عن استقالته بعد أكثر من سبع سنوات من العمل في الشركة الناشئة لتوصيل الطعام. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من عمليات الخروج رفيعة المستوى في الشركة التي يقع مقرها في بنغالورو. تم تعيين Aparna Giridhar كبديل لـ Ashish Lingamneni، وتولى سريرام سوريش المنصب الذي كان يشغله سابقًا نيشاد كنكري. في أبريل، استقال مدير التكنولوجيا التنفيذي ديل فاز أيضًا ليبدأ شركته الخاصة لتكنولوجيا الثروة.

أعرب راثي عن امتنانه لقيادة الأفراد الموهوبين عبر فرق مختلفة خلال فترة وجوده في Swiggy. قبل انضمامه إلى Swiggy في عام 2016، اكتسب خبرة في شركات مثل Snapdeal، وWalmart، وFlipkart، حيث تراكمت لديه أكثر من 18 عامًا من الخبرة بشكل عام. خطوته المهنية التالية غير معروفة حاليًا.

ويأتي هذا المغادرة في الوقت الذي أعلنت فيه Swiggy عن ربحية أعمالها المتعلقة بتوصيل الأغذية في شهر مارس، بعد النظر في جميع تكاليف الشركة باستثناء تكاليف خيار أسهم الموظفين (ESOP). لزيادة الربحية، أدخلت الشركة "رسوم المنصة" على جميع عمليات توصيل الطعام، بما في ذلك تلك الموجودة في برنامج الولاء. بدءًا من رسم قدره 2 روبية في أبريل، قام Swiggy الآن برفعه إلى 5 روبية في بعض الحالات. قام المنافس Zomato بتطبيق هيكل رسوم مماثل.

تأسست Swiggy في عام 2014، وقد جمعت أكثر من 3.5 مليار دولار من مستثمرين مختلفين، بما في ذلك Prosus وSoftBank وGIC وQIA. على الرغم من التقلبات في تقييمها، تركز الشركة على الظهور لأول مرة في السوق العام المقبل وتسعى إلى جمع ما يقرب من مليار دولار بمساعدة ICICI Securities وJP Morgan.

بشكل عام، تُظهر مخارج Swiggy المستمرة رفيعة المستوى وتدابير الربحية تصميم الشركة على ترسيخ مكانتها في صناعة توصيل الأغذية وجذب المستثمرين المحتملين للاكتتاب العام الأولي القادم.

التعاريف:

- نائب الرئيس الأول: نائب الرئيس الأول

– بنغالورو: مدينة في الهند، وتعرف أيضاً باسم بنغالور

- CTO: الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا

– الاكتتاب: الطرح العام الأولي

مصادر:

- مراقبة الأموال: https://www.moneycontrol.com/news/business/anuj-rathi-svp-revenue-and-growth-at-swiggy-resigns-7420201.html