يطور العلماء طريقة سريعة وبسيطة لطباعة بوليمرات ذاكرة الشكل ثلاثية الأبعاد

قام فريق من العلماء في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية بتطوير طريقة سريعة وفعالة لطباعة هياكل ذكية قائمة على البوليمر ذات ذاكرة الشكل ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية معالجة الضوء الرقمية (DLP). قام الباحثون بدمج بلورة سائلة مع راتينج مخصص لإدخال خصائص ذاكرة الشكل إلى الهياكل المطبوعة. يؤدي هذا إلى التخلص من تعقيد تحضير الراتنج ويسمح بإنتاج الأدوات الذكية والألعاب والمواد الفوقية بسهولة.

البوليمرات ذات ذاكرة الشكل هي مواد ذكية يمكنها تغيير شكلها استجابةً للإشارات البيئية مثل درجة الحرارة أو الضوء أو الرطوبة. في هذه الدراسة، ركز فريق البحث على استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد DLP، وهي طريقة طباعة عالية السرعة تسمح بإنشاء هياكل معقدة في خطوة واحدة. ومن خلال دمج البلورة السائلة في الراتينج، تمكنوا من طباعة الهياكل الحرارية مع قدرات ذاكرة الشكل.

قام العلماء بالتحقيق في تأثير ذاكرة الشكل للعينات المطبوعة من خلال دراسة عملية تحفيز الشكل واستعادته. استخدموا المجهر الإلكتروني الماسح لمراقبة الشكل الداخلي للهياكل المطبوعة وقياس استجابة ذاكرة الشكل عن طريق قياس نسبة زاوية الاسترداد مع مرور الوقت. أظهرت النتائج أن الطباعة DLP ثلاثية الأبعاد هي طريقة فعالة لإنشاء بوليمرات ذات ذاكرة شكلية ذات تأثيرات رباعية الأبعاد.

إن القدرة على الطباعة ثلاثية الأبعاد للبوليمرات ذات الذاكرة الشكلية تفتح نطاقًا واسعًا من التطبيقات، بما في ذلك الرقع الذكية المرنة، والأدوات الميكانيكية ذات الحجم المتغير، والألعاب القابلة للتشوه. إن الخصائص الميكانيكية القابلة للضبط لهذه المواد تجعلها متعددة الاستخدامات ومناسبة لمجموعة متنوعة من الصناعات. يمهد هذا البحث الطريق لتطوير الهياكل والأجهزة الذكية المتقدمة التي يمكنها الاستجابة للتغيرات في بيئتها.