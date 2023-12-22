العنوان: تحقيق اتصالات بين النجوم باستخدام مركبة فضائية على نطاق جرامي باستخدام تقنيات Swarm

ملخص:

تتمتع المسابر بين النجوم على نطاق غرام بالقدرة على إحداث ثورة في الاتصالات بين النجوم إذا توفر مصدر الطاقة اللازم، والساعات الدقيقة، وبروتوكولات الاتصالات المناسبة. يقترح النهج المقترح لتحدي Breakthrough Starshot إطلاق مئات من المجسات بين النجوم على نطاق غرام عند درجة حرارة 0.2 درجة مئوية في حملة مدتها عام. ستحافظ هذه المجسات على اتصال مستمر مع بعضها البعض ومع الأرض، وتشكل تدريجيًا شبكة شبكية تتمركز حول الكوكب المستهدف بروكسيما بي خلال رحلة بحرية مدتها 20 عامًا. سيستخدم السرب تقنية "الوقت على الهدف" للتحكم في التشكيل، وتعديل سرعات الإطلاق على طول السلسلة وضبط مواقف المسبار للحفاظ على التحكم الدقيق. يوفر هذا النهج العديد من المزايا، بما في ذلك القدرة على تحمل الاستنزاف الناتج عن الاصطدامات بالغبار بين النجوم، وفرصة مراقبة بروكسيما بي عن قرب.

لطالما كانت الاتصالات بين النجوم موضوعًا للسحر والتكهنات بين العلماء وعشاق الخيال العلمي على حدٍ سواء. إن حلم إرسال الرسائل عبر مسافات شاسعة بين النجوم قد حير البشرية لعدة قرون. والآن، فإن التطورات الأخيرة في تقنيات السرب والمركبات الفضائية ذات النطاق الجرامي تجعل هذا الحلم أقرب إلى الواقع.

يتضمن النهج المقترح لتحقيق الاتصالات بين النجوم إطلاق سلسلة طويلة من المجسات بين النجوم على نطاق جرامي، يصل عددها إلى المئات، في حملة مدتها عام. سيتم إطلاق هذه المجسات بسرعة 0.2 درجة مئوية، أي ما يقارب خمس سرعة الضوء. يكمن مفتاح الحفاظ على التشكيل والتواصل داخل السرب في تقنية "الوقت على الهدف".

ومن خلال تعديل سرعة الإطلاق الأولية بين رأس الخيط وذيله، ستتجمع المجسات ديناميكيًا في شبكة شبكية على شكل عدسة يبلغ عرضها حوالي 100,000 ألف كيلومتر. ستتمركز هذه الشبكة الشبكية على الكوكب المستهدف بروكسيما بي، مما يضمن مراقبة قريبة المدى خلال الرحلة البحرية التي تستغرق 20 عامًا.

إحدى المزايا المهمة لهذا النهج السرب هي قدرته على تحمل الاستنزاف. سيتم تخفيف الاصطدامات مع حبيبات الغبار بين النجوم، والتي قد تشكل خطرًا على مركبة فضائية واحدة، بسبب وجود مجسات متعددة. لا يوفر السرب الحماية ضد الخسائر المحتملة فحسب، بل يفتح أيضًا فرصًا جديدة للاستكشاف العلمي.

مع القدرة على التواصل مباشرة مع بعضها البعض ومع الأرض، فإن سرب المجسات بين النجوم على نطاق غرام يحمل القدرة على تحقيق اختراقات كبيرة في تكنولوجيا الاتصالات بين النجوم. في حين لا تزال هناك العديد من التحديات، بما في ذلك تطوير مصادر الطاقة المناسبة، والساعات الدقيقة، وبروتوكولات الاتصال القوية، فإن المستقبل يبدو واعدًا لتحقيق التواصل بين النجوم من خلال تقنيات السرب.