سوزوكي تطلق GSX-8R: دراجة رياضية كاملة المواصفات

تعمل سوزوكي على توسيع منصتها المزدوجة المتوازية سعة 800 سي سي من خلال طرح GSX-8R، وهي دراجة رياضية كاملة المواصفات. تقدمت العلامة التجارية اليابانية مؤخرًا بطلب للحصول على موافقات من نوع UN-ECE، وهي عملية ضرورية لبيع الدراجات في أوروبا والمملكة المتحدة، لتكشف عن تفاصيل حول النموذج القادم.

سيتم تجهيز GSX-8R، مع حرف "R" لكلمة "Racing"، بنفس المحرك الموجود في GSX-8S، مما يضمن أداءً ثابتًا يبلغ 82 حصانًا عند 8,500 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 78 نيوتن متر عند 6,800 دورة في الدقيقة. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي إضافة الهدية إلى تحسين الديناميكيات الهوائية للدراجة، مما قد يؤدي إلى تعزيز سرعتها القصوى.

من حيث الأبعاد، سيحتوي GSX-8R على عرض إجمالي أضيق بسبب تضمين المقاود الضيقة. ومع ذلك، فإن إضافة الهدية سيزيد من وزن السيارة بحوالي 3 كجم. ومع ذلك، لن يكون هناك أي تغيير في قاعدة العجلات أو الطول الإجمالي للدراجة.

تخطط سوزوكي للكشف عن GSX-8R في معرض EICMA 2023 القادم في إيطاليا. باعتباره الطراز الأكثر تقدمًا في مجموعة 800، من المتوقع أن يتم تجهيز GSX-8R بميزات أمان إضافية، مما يجعله الخيار الأكثر تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، تشير الشائعات إلى أنه إذا جلبت سوزوكي 800DE إلى الهند، فمن المحتمل أن يتم تقديم GSX-8R هناك أيضًا نظرًا لأنها تشترك في نفس المنصة.

بشكل عام، يمثل إطلاق GSX-8R توسعًا إضافيًا لسوزوكي في قطاع الدراجات الرياضية بالكامل، وذلك باستخدام منصة 800cc المتوازية المزدوجة الناجحة.

التعاريف:

الموافقات من نوع UN-ECE: يشير هذا إلى استيفاء المتطلبات الضرورية التي حددتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لبيع المركبات في أوروبا والمملكة المتحدة.

الوزن الصافي: وزن السيارة الجاهزة للقيادة، بما في ذلك جميع السوائل اللازمة وخزان الوقود الكامل.

السرعة القصوى: السرعة القصوى التي يمكن للمركبة تحقيقها.

المقاود المشبكية: المقاود التي يتم تثبيتها على شوكات الدراجة النارية عن طريق تثبيتها على الجزء العلوي من ممتصات الصدمات.

مصادر:

- لم يتم توفير عناوين URL.