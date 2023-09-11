تأجيل إطلاق أجهزة Mac M3 من Apple حتى عام 2023، وفقًا للمحللين

وفقًا لمحلل Apple الموثوق Ming-Chi Kuo، لن يتم إطلاق الموجة الأولى من أجهزة M3 Mac المرتقبة من Apple حتى عام 2023. ولم يقدم Kuo، الذي غالبًا ما يتلقى معلومات داخلية من سلاسل التوريد التصنيعية لشركة Apple، تفاصيل محددة حول التأخير. يعكس هذا التحول في التوقيت إطلاق Apple لتصميمات MacBook Pro وMac mini المستندة إلى M2، والتي كان من المقرر إطلاقها في البداية في أواخر عام 2022 ولكن تم إطلاقها في النهاية في يناير 2023.

كما قام مارك جورمان من بلومبرج، وهو مصدر بارز آخر للمعلومات حول منتجات أبل، بمراجعة توقعاته فيما يتعلق بإعلان محتمل عن ماك في أكتوبر. وبينما يعتقد أن شركة Apple سيكون لديها بعض المنتجات لإطلاقها بعد سبتمبر، بما في ذلك تحديث iPad Air المحتمل، فإنه يتوقع أن يتم إجراء هذه الإصدارات من خلال البيانات الصحفية بدلاً من مقاطع الفيديو الإعلانية المسجلة مسبقًا.

ومن الجدير بالذكر أن إعلان Kuo يشير فقط إلى تشكيلة أجهزة MacBook وليس الأجهزة الأخرى ضمن مجموعة Apple. يبرز جهاز iMac باعتباره أحد الأجهزة التي طال انتظار تحديثها، حيث يظل طراز Mac الوحيد الذي لا يحتوي على متغير شريحة M2. من ناحية أخرى، تلقت أجهزة غير أجهزة MacBook مثل Mac mini وMac Studio وMac Pro تحديثات أحدث باستخدام شرائح M2.

ومن المتوقع أن يتم تصنيع شرائح M3 باستخدام عملية 3 نانومتر جديدة من شركة تايوان لأشباه الموصلات (TSMC). ستسمح هذه العملية لشركة Apple بتحسين أداء الشريحة دون زيادة استهلاك الطاقة. من المتوقع أن تشتمل تشكيلة M3 على نوى إضافية لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات مقارنة بإصدارات M2، بالإضافة إلى التحسينات المعمارية التي قدمتها شركة Apple.

يمكن لأولئك الذين يستخدمون حاليًا أجهزة Intel Mac التي قد تشعر بالبطء أو عدم التوافق مع macOS Sonoma أن يتطلعوا إلى جيل M3 كترقية جديرة بالاهتمام. قد يجد المستخدمون الأوائل لأجهزة M1 Mac الأولى في أواخر عام 2020 أيضًا أن تشكيلة M3 مغرية للترقية.

في حين أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت شركة Apple ستتحدث عن مجموعة أجهزة Mac الخاصة بها خلال حدث سبتمبر، فسوف نقدم تغطية مباشرة للإعلانات في 12 سبتمبر الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي.

مصادر:

- مينغ تشي كو

– مارك جورمان من بلومبرج