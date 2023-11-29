يستخدم العلماء الزهرة الاستوائية لإحداث ثورة في عملية تطوير الأدوية

في إنجاز مثير، قام الباحثون في جامعة باث بتسخير الخصائص الفريدة للزهرة الاستوائية لإحداث ثورة في نهج صناعة الأدوية لتطوير الأدوية. مستوحاة من الطبيعة، ركز الفريق على إنتاج أدوية أكثر استقرارًا وفعالية باستخدام تقنية مستمدة من زهرة أرجوانية صغيرة تسمى Oldenlandia affinis.

تقليديًا، تستهدف العلاجات الدوائية البروتينات المرتبطة بالأمراض لمنع نشاطها، ولكن هناك قيود على استخدام الجزيئات الصغيرة لهذا الغرض، خاصة في منع تفاعلات البروتين. وللتغلب على هذه القيود، تستكشف صناعة الأدوية الآن استخدام بروتينات صغيرة تسمى الببتيدات، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسين اكتشاف الأدوية.

أحد التحديات التي تواجه الببتيدات والبروتينات كمرشحين للأدوية هو ضعفها الهيكلي. فهي عرضة للتفكك، وحساسة لدرجات الحرارة المرتفعة، وتكافح من أجل اختراق الخلايا حيث توجد العديد من الأهداف الدوائية الهامة. ومع ذلك، قام فريق جامعة باث بتطوير حل جديد لهذه القضايا.

تتضمن هذه التقنية إنشاء بروتينات وببتيدات "حلقية" من خلال ربط نقطتي البداية والنهاية، مما يعزز ثباتها ضد الحرارة والمواد الكيميائية وتسهيل اختراق الخلايا بشكل أسهل. ولتحقيق ذلك، استخدم الباحثون إنزيم OaAEP1 من Oldenlandia affinis، وقاموا بتعديله ودمجه في الخلايا البكتيرية لإنتاجه بكميات كبيرة. يوفر هذا النهج المبتكر عوائد أعلى، ويستخدم كواشف مستدامة صديقة بيولوجيًا، ويبسط العملية، ويقلل التكاليف.

ولإثبات فعالية طريقتهم، طبق الباحثون تقنية OaAEP1 البكتيرية على بروتين يسمى DHFR. ووجدوا أن ربط رأس البروتين وأطراف الذيل يزيد من مقاومته للحرارة مع الحفاظ على وظيفته الطبيعية.

يحمل هذا الاكتشاف آثارًا كبيرة على صناعة اكتشاف الأدوية. أكد البروفيسور جودي ماسون من قسم علوم الحياة بجامعة باث على أهمية هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن عملية التدوير تجعل البروتينات والببتيدات أكثر قوة، وتسخير القوة العظمى لمصنع أولدنلانديا يسمح بإنشاء أداة قوية تساعد في إكتشاف عقار.

تمتد التطبيقات المحتملة لهذه التقنية إلى ما هو أبعد من صناعة الأدوية. وسلط الدكتور سيمون تانغ، الباحث المشارك في قسم علوم الحياة بجامعة باث، الضوء على أهميتها في صناعة الأغذية، وصناعة المنظفات، والتكنولوجيا الحيوية، وإنتاج الطاقة الحيوية.

وقد قدم الباحثون براءة اختراع لهذه التقنية الرائدة. تمثل دراستهم، التي نشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية الذهبية، خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير الأدوية وتفتح أبوابًا جديدة لعلاجات أكثر فعالية ويمكن الوصول إليها.

الأسئلة المتكررة

ما أهمية استخدام الزهرة الاستوائية في تطوير الأدوية؟

تمتلك الزهرة الاستوائية، Oldenlandia affinis، جودة فريدة من نوعها في تكوين البروتينات الحلقية بشكل طبيعي كجزء من آلية الدفاع الخاصة بها. ومن خلال تسخير هذه القوة الخارقة وتعديل إنزيم الزهرة، طور العلماء في جامعة باث تقنية تسمح بإنتاج أدوية أكثر استقرارًا وفعالية.

لماذا تعتبر البروتينات والببتيدات الحلقية مهمة في تطوير الأدوية؟

توفر البروتينات والببتيدات الحلقية ثباتًا أفضل ضد الحرارة والمواد الكيميائية، مما يجعلها أكثر قوة كمرشحات للأدوية. كما أنها تسهل اختراق الخلايا، وهو أمر بالغ الأهمية لاستهداف البروتينات المرتبطة بالأمراض وتقديم التأثيرات العلاجية المطلوبة.

كيف تعمل التقنية الجديدة على تبسيط عملية تطوير الدواء؟

تتضمن التقنية الجديدة التي طورها الباحثون في جامعة باث استخدام الخلايا البكتيرية لإنتاج البروتينات والببتيدات الحلقية. يوفر هذا النهج إنتاجية أعلى، ويستخدم كواشف مستدامة، ويقلل من عدد الخطوات المطلوبة في عملية الإنتاج، مما يجعلها أكثر بساطة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

ما هي الصناعات الأخرى التي يمكن أن تستفيد من هذا الاختراق؟

وبالإضافة إلى صناعة الأدوية، من الممكن أن تستفيد صناعة المواد الغذائية، وصناعة المنظفات، وقطاع التكنولوجيا الحيوية، وإنتاج الطاقة الحيوية من هذا الاختراق. وتمتد تطبيقات هذه التقنية إلى ما هو أبعد من تطوير الأدوية، حيث توفر فرصًا للابتكار وتحسين العمليات في مختلف المجالات.