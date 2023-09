Super Mario Bros. Wonder: مغامرة جديدة بميزات جديدة

By

كشفت نينتندو مؤخرًا عن لعبة Super Mario Bros. Wonder في لعبة Nintendo Direct الجديدة، والتي تعرض أجواء اللعبة النابضة بالحياة وقدراتها وقدراتها المبتكرة وعوالمها المذهلة. في هذه المغامرة الأخيرة، يجب على ماريو وأصدقائه توحيد قواهم مرة أخرى لهزيمة العربة الشريرة، ولكن مع بعض التقلبات المثيرة.

تتمحور حبكة Super Mario Bros. Wonder حول ماريو ورفاقه الذين يزورون مملكة الزهور، وهي أرض ملونة مجاورة لمملكة الفطر. ومع ذلك، قاطع باوزر رحلتهم، الذي سرق الزهرة العجيبة الخاصة بمملكة الزهور. ثم يندمج Bowser مع قلعة الأمير فلوريان، ليصبح نسخة عملاقة وقوية للغاية منه. يواجه ماريو التحدي المتمثل في إنقاذ مملكة الزهور أثناء مواجهة المناظر الطبيعية السحرية التي أنشأتها الزهرة العجيبة.

سوف يستكشف اللاعبون عوالم جديدة وآسرة في Super Mario Bros. Wonder، بما في ذلك Petal Isles وPip-Rock Plateau وFluff-Puff Peaks وShining Falls. توفر هذه المناطق تضاريس متنوعة، مثل السهول العشبية، وممالك سحابة حلوى القطن، وجبال الأنهار الذهبية. على طول الطريق، سيلتقي ماريو بأصدقاء جدد، بما في ذلك الزهور المتكلمة.

تقدم اللعبة مجموعة واسعة من الشخصيات القابلة للعب، مثل ماريو ولويجي وبيتش وديزي وتود ويوشي. تلعب معظم الشخصيات بشكل مشابه، مما يسمح للاعبين باختيار مفضلتهم للمغامرة. ومع ذلك، يقدم Yoshi وNabbit طريقة لعب فريدة من نوعها. لا يستطيع يوشي أن يتعرض للضرر ويمتلك قدرات خاصة مثل القفز بالرفرفة وابتلاع الأشياء. كما تتجنب Nabbit الضرر، مما يجعلها مثالية للاعبين الأصغر سنًا أو أولئك الذين يبحثون عن تجربة أسهل.

يقدم Super Mario Bros. Wonder عناصر قوة جديدة لمساعدة اللاعبين في معاركهم ضد الأعداء. يسمح شكل الفيل للشخصيات بالتحول إلى أفيال، باستخدام هجمات خرطوم قوية والقدرة على تخزين الماء وعطسه. تتيح قدرة الفقاعة للاعبين التقاط الأعداء واستخدام الفقاعات للوصول إلى مناطق أعلى. يسهل نموذج الحفر التعامل مع الأعداء الشائكين والحفر في الأرض. يمكن للاعبين تخزين قدرة إضافية واحدة إلى جانب قدراتهم الحالية.

تعد The Wonder Flower سمة مهمة من سمات Super Mario Bros. Wonder. يمكن العثور على هذه الزهور الرائعة في جميع أنحاء الدورات التدريبية، مما يؤدي إلى تحويل المناظر الطبيعية بطرق غير متوقعة. يمكن لهذه التحولات إنشاء عقبات جديدة، أو إرسال اللاعبين إلى الفضاء، أو ملء الأرض بالفقاعات، أو تقديم تحولات مفاجئة للاعبين، مما يضيف التنوع والإثارة إلى طريقة اللعب.

يدعم Super Mario Bros. Wonder اللعب التعاوني المحلي، مما يسمح لما يصل إلى أربعة لاعبين بالعمل كفريق واحد. إذا هُزم أحد اللاعبين، فسيظهر كشبح، ويجب إكمال إنقاذه خلال إطار زمني محدود. يمكن أيضًا ركوب Yoshi في الوضع التعاوني، ويمكن للاعبين الاتصال عبر الإنترنت لرؤية الظلال الحية للاعبين الآخرين الذين يكملون الدورات التدريبية في الوقت الفعلي. يمكن للاعبين أيضًا تقديم هدايا للآخرين أثناء اللعب.

أعلنت Nintendo أيضًا عن إصدار إصدار Super Mario Bros. Wonder من طراز Nintendo Switch OLED Model. تتميز وحدة التحكم الحمراء النابضة بالحياة هذه بتصميمات تحمل طابع ماريو، بما في ذلك ظل ماريو والعملات المعدنية الذهبية في الجزء الداخلي من الرصيف. ومن المقرر إطلاقه في 6 أكتوبر 2023 بسعر متوقع يبلغ حوالي 349.99 دولارًا.

استعد للانطلاق في مغامرة ملونة ومليئة بالإثارة مع Super Mario Bros. Wonder، التي ستصل إلى Nintendo Switch في 20 أكتوبر 2023.

التعاريف:

- Nintendo Direct: عرض فيديو من Nintendo للإعلان عن الألعاب والمحتوى القادم وعرضهما.

- عمليات تعزيز القوة: في ألعاب الفيديو، تعتبر عمليات تعزيز الطاقة عبارة عن تحسينات أو قدرات مؤقتة تساعد اللاعبين في التقدم خلال اللعبة.

- التعاون: اختصار للعب التعاوني، يشير التعاون إلى طريقة اللعب حيث يعمل العديد من اللاعبين معًا لتحقيق هدف مشترك.

المصادر: Nintendo Direct – Super Mario Bros. Wonder.