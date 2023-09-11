مجموعة Super Mario 64 Question Mark Block Lego معروضة للبيع

تعد مجموعة Super Mario 64 Question Mark Block Lego بمثابة تكريم كبير للعبة الفيديو المحبوبة. مع 2,064 قطعة، تسمح هذه المجموعة للمعجبين بإعادة إنشاء البيئات والشخصيات من سوبر ماريو 64. وأفضل جزء؟ إنه معروض للبيع حاليًا في Amazon و Target بأقل سعر على الإطلاق.

عادةً ما يكون سعر مجموعة Super Mario 199.99 Question Mark Block Lego بسعر 64 دولارًا، وهي متاحة الآن مقابل 159.99 دولارًا فقط. يمنح هذا الخصم المشجعين الفرصة لامتلاك حجر الاستعلام المتجانس هذا بسعر معقول.

ما يميز مجموعة Lego هذه هو ميزاتها التفاعلية. يتم فتح كتلة علامة الاستفهام بذكاء لتكشف عن نسخ طبق الأصل مصغرة من العناصر الأيقونية من سوبر ماريو 64. تم تضمين King Bob-omb وBig Mr. I والعديد من الأسرار الأخرى وبيض عيد الفصح في هذه المجموعة.

إلى جانب كونها ديوراما، يمكن أيضًا دمج مجموعة Lego Block Lego مع نظام Lego Super Mario لمزيد من إمكانية اللعب. وإذا كنت تتطلع إلى دورات Lego Super Mario Starter التي تضم ماريو ولويجي، فهذا هو الوقت المناسب للشراء. هذه المجموعات المبدئية، التي يبلغ سعرها عادة 59.99 دولارًا، يتم خصمها حاليًا إلى 47.99 دولارًا.

لا تفوت فرصة امتلاك مجموعة Lego المذهلة هذه واستكشاف عالم Super Mario 64 في بُعد جديد تمامًا. احصل على منتجك اليوم بينما لا يزال متاحًا بسعر مخفض.

مصادر:

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- مجموعة Lego لعلامة الاستفهام لـ Super Mario 64: [أدخل عنوان URL لموقع الويب الخاص بـ LEGO]

– دورات Lego Super Mario Starter: [أدخل عنوان URL لموقع LEGO الإلكتروني]