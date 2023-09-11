يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Google ساندر بيتشاي استمرار التعاون مع Nvidia خلال السنوات العشر القادمة

أكد ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، أن شراكة جوجل طويلة الأمد مع شركة تصنيع الرقائق إنفيديا ستستمر في المستقبل المنظور. وفي مقابلة مع Wired، أكد بيتشاي على التعاون العميق بين الشركتين في مشاريع مختلفة، بما في ذلك Android، والتي تمتد على مدى عقد من الزمن. وأشاد بيتشاي أيضًا بسجل Nvidia الاستثنائي في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي (AI).

وأعرب بيتشاي عن ثقته في استمرار التحالف مع إنفيديا، موضحًا أن صناعة أشباه الموصلات تحتاج إلى أبحاث واستثمارات مكثفة. وهو يعتقد اعتقادًا راسخًا أنه حتى بعد عقد من الآن، ستعمل Google وNvidia معًا بشكل وثيق. أعلنت الشركتان مؤخرًا عن شراكة تهدف إلى تزويد عملاء Google السحابيين بوصول محسّن إلى وحدات معالجة الرسوميات القوية H100 من Nvidia. بعد هذا الإعلان، وصل سهم Nvidia إلى مستوى قياسي.

شهدت Nvidia نموًا كبيرًا بسبب الطلب الكبير على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الخاصة بها من قبل الشركات السحابية والوكالات الحكومية والشركات الناشئة التي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. تلعب هذه النماذج دورًا أساسيًا في العديد من التطبيقات، بما في ذلك تقنية ChatGPT الخاصة بـ OpenAI. نظرًا لأن Google تسعى إلى البقاء في طليعة ابتكارات الذكاء الاصطناعي، فقد قدمت العديد من حلول الذكاء الاصطناعي، مثل chatbot Bard، عبر وحدات أعمالها.

شهد سهم Nvidia زيادة ملحوظة بلغت حوالي 212% منذ بداية العام حتى الآن، وأعلنت الشركة عن مضاعفة إيراداتها الفصلية مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع أن ترتفع المبيعات في الربع الحالي بنسبة 170٪ على أساس سنوي.

يوضح التعاون بين Google وNvidia التزامهما المشترك بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وكما ذكر بيتشاي، يمثل الذكاء الاصطناعي واحدة من أعمق التقنيات التي ستعمل عليها جوجل على الإطلاق.

مصادر:

- سلكي

- سي ان بي سي