سوبارو تكشف عن سيارة Levorg Layback الجديدة: عربة مغامرة على ركائز متينة

قدمت سوبارو سيارة Levorg Layback الجديدة، وهي نسخة مرتفعة من طراز واغن الشهير. في البداية كانت سيارة سوبارو ليفورج حصرية للسوق اليابانية، وقد اكتسبت الاهتمام في جميع أنحاء العالم. يتميز هذا الطراز الأحدث بنظام تعليق مرتفع وكسوة جسم بلاستيكية، مما يوفر مظهرًا أكثر قوة ومغامرة. إن الخلوص الأرضي المتزايد بمقدار 7.9 بوصة (200 ملم) يميزه عن طراز ليفورج القياسي، الذي يوفر 5.1 بوصة (130 ملم) فقط.

تم تجهيز Levorg Layback بالعديد من الميزات والتقنيات لتعزيز الراحة والملاءمة. يأتي مزودًا بنظام EyeSight من الجيل التالي، والذي يشتمل على كاميرا واسعة الزاوية. تشتمل المعدات القياسية أيضًا على نظام صوت Harman Kardon وشاشة مقاس 11.6 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين التحكم عن بعد في مكيف هواء السيارة لتهيئة المقصورة الداخلية مسبقًا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

تتميز سيارة Levorg Layback بتصميم رياضي مميز وملفت للنظر، وتتميز بعجلات مقاس 18 بوصة مع إطارات تناسب كافة المواسم. فهي تجمع بين تنوع استخدامات العربة وإمكانيات سيارات الدفع الرباعي على الطرق الوعرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد المغامرين.

على الرغم من أن Levorg Layback متوفر حاليًا حصريًا في اليابان، إلا أن سوبارو تعمل على توسيع حضورها العالمي تدريجيًا. تُباع سيارة Levorg في أسواق أوروبية مختارة، وكذلك في نيوزيلندا وأستراليا، حيث يتم تسويقها باسم WRX GT Wagon وWRX Sportwagon، على التوالي.

توفر مجموعة Levorg أيضًا متغيرات إضافية، مثل طراز STI Sport، الذي يتميز بمجموعة هيكل أكثر عدوانية وترقيات للأداء. في إصدارات محدودة، قدمت سوبارو ميزات خاصة مثل عجلات BBS مقاس 19 بوصة، ومبرد زيت ناقل الحركة، ومقاعد Recaro الأمامية.

بشكل عام، توفر سيارة Levorg Layback لعشاق السيارات مزيجًا فريدًا من الأسلوب والأداء والتنوع. وبفضل نظام التعليق المرتفع وعناصر التصميم القوية، فإنها تضيف لمسة من المغامرة إلى فئة سيارات الواغن الشهيرة.

التعاريف:

– ليفورج: نموذج عربة من صنع سوبارو.

- EyeSight: نظام مساعدة السائق المتقدم من سوبارو، والذي يتضمن مجموعة من ميزات السلامة.

- CVT: ناقل الحركة المتغير باستمرار، وهو نوع من ناقل الحركة الأوتوماتيكي الذي يوفر انتقالات سلسة بين التروس.

مصادر:

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- سوبارو: www.subaru.com