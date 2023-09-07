توصلت الدراسة إلى أن نخبة الرياضيين الذين يتعافون من كوفيد-19 لا يعانون من أي ضرر دائم في القلب

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من المراكز الطبية بجامعة أمستردام أن نخبة الرياضيين الذين تعافوا من كوفيد-19 لم يتعرضوا لأي ضرر دائم في قلوبهم وكانوا قادرين على مواصلة حياتهم المهنية دون أن يتأثروا بالمرض. وتهدف الدراسة إلى تحديد ما إذا كان كوفيد-19، الذي يمكن أن يسبب التهاب عضلات القلب، له أي تأثير طويل المدى على صحة القلب لدى نخبة الرياضيين.

وشملت الدراسة ما مجموعه 259 من نخبة الرياضيين، بمتوسط ​​عمر 26.5 سنة، تمت متابعتهم لمدة تصل إلى 27 شهرًا بعد إصابتهم بكوفيد-19. ومن بين المشاركين، أصيب 123 شخصًا بكوفيد-19، وأبلغ 9% منهم عن أعراض القلب والأوعية الدموية، بينما كان 136 شخصًا بمثابة مجموعة تحكم.

خلال فترة المتابعة، خضع الرياضيون الذين أصيبوا بكوفيد-19 لفحوصات إضافية للقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية. قارن الباحثون العديد من العوامل المتعلقة بأحجام البطين ووظيفته، وتعزيز الجادولينيوم المتأخر (LGE)، وأوقات استرخاء T1 بين الرياضيين المصابين وغير المصابين. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع بيانات عن الأحداث السلبية القلبية، وعبء عدم انتظام ضربات القلب البطيني، ووقف المهن الرياضية.

وأظهرت النتائج أن أيا من الرياضيين النخبة لم يتعرض لمضاعفات قلبية تنتهي بمسيرته المهنية. لم تكن هناك أيضًا فروق ذات دلالة إحصائية في معلمات CMR الوظيفية والحجمية بين الرياضيين المصابين وعناصر التحكم. أربعة فقط من الرياضيين المصابين بـCOVID-19 أظهروا LGE، في حين لم يظهر أي من أفراد المجموعة الضابطة. لكن في تلك الحالات الأربع، أظهر واحد فقط عكس الحالة، بينما واصل الثلاثة الآخرون مسيرتهم الرياضية دون أي انتكاسات.

وبناءً على هذه النتائج، خلص الباحثون إلى أن استئناف الرياضات التنافسية على مستوى النخبة بعد التعافي من عدوى كوفيد-19 هو أمر آمن وممكن، حتى بالنسبة لنسبة صغيرة من الرياضيين الذين قد يعانون من عقابيل عضلة القلب المرتبطة بفيروس سارس-كوف-2.

وشدد مؤلفو الدراسة على أن النتائج التي توصلوا إليها يجب أن تكون مطمئنة للرياضيين وتوفر نظرة ثاقبة حول الحد الأدنى من المخاطر المرتبطة بتأثير كوفيد-19 على القلب. وذكر الدكتور هارالد جورستاد، طبيب القلب الرياضي في جامعة أمستردام UMC وأحد مؤلفي الدراسة، أنه بناءً على نتائج الدراسة، فإن إصابة القلب لدى الرياضيين المصابين بكوفيد-19 نادرة والمخاطر ضئيلة، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعودون إلى الأنشطة الرياضية المكثفة. .

بشكل عام، توفر الدراسة معلومات قيمة للرياضيين الذين يتعافون من كوفيد-19، مما يشير إلى أن تلف القلب على المدى الطويل غير مرجح وأنه يمكنهم مواصلة حياتهم المهنية الرياضية بأمان.

مصادر:

– المراكز الطبية بجامعة أمستردام، القلب: https://www.journals.elsevier.com/heart

- مؤلفو الدراسة، المراكز الطبية بجامعة أمستردام.