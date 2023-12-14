رؤى جديدة في تطور جينات MicroRNA وأصلها

سلطت الأبحاث التي أجراها علماء جامعة هلسنكي الضوء على الأصل الرائع لجينات microRNA. تعتبر جزيئات MicroRNA حاسمة في تنظيم نشاط الجينات ولها تأثير عميق على العمليات البيولوجية المختلفة. ولكن من أين تأتي هذه الجينات؟

في دراسة رائدة بتمويل من أكاديمية فنلندا، بحث الباحثون في الآلية الكامنة وراء تكوين جينات microRNA. واكتشفوا أن تناسق الحمض النووي الكامل يلعب دورًا مهمًا في تطور هذه الجينات. ومع ذلك، فإن فرص حدوث طفرات أساسية عشوائية تؤدي إلى إنشاء تسلسلات متناوبة منخفضة للغاية، حتى بالنسبة لجينات الرنا الميكروي البسيطة. لقد حير هذا العلماء لفترة طويلة.

وجد الفريق في معهد التكنولوجيا الحيوية بجامعة هلسنكي أن الأخطاء في تكرار الحمض النووي يمكن أن تكون مفيدة بالفعل في سياق جينات microRNA. وقارنوا تكرار الحمض النووي بالكتابة على لوحة المفاتيح، حيث تكون الطفرات غالبًا أخطاء مفردة. ومع ذلك، فقد كانوا مهتمين بشكل خاص بالحالات التي تقوم فيها عملية النسخ بنسخ تسلسل الحمض النووي إلى الوراء، مما يؤدي إلى إنشاء نظام متناظر.

لفهم أصل وتطور جينات microRNA، ركز الباحثون على بنيتها البسيطة. هذه الجينات قصيرة ويجب أن تطوى في هيكل دبوس الشعر لتعمل بشكل صحيح. لقد طوروا خوارزمية حاسوبية مخصصة لنمذجة تاريخ الجينات، مما يسمح لهم بفحص أقرب التفاصيل لأصول الجينات.

ومن خلال مقارنة جينومات أنواع مختلفة من الرئيسيات والثدييات، حدد الباحثون وجود أو عدم وجود زوج متناظر microRNA. من خلال النمذجة التفصيلية، اكتشفوا أنه يمكن إنشاء المتناظرات الكاملة من خلال أحداث طفرة واحدة. تشرح هذه الآلية المكتشفة حديثًا ما لا يقل عن ربع جينات microRNA الجديدة في البشر والرئيسيات الأخرى. ومن المثير للاهتمام أنه تم العثور على حالات مماثلة في سلالات تطورية أخرى، مما يشير إلى أن هذه الآلية عالمية.

إن الآثار المترتبة على هذا البحث تتجاوز جينات microRNA. وتشير النتائج إلى أن نفس الآلية يمكن تعميمها على جينات وجزيئات الحمض النووي الريبي الأخرى. يفتح هذا الفهم إمكانيات إنشاء هياكل ووظائف RNA أكثر تعقيدًا من خلال الانتقاء الطبيعي.

هذه الدراسة، التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، لا تساهم فقط في فهمنا لتطور جينات microRNA ولكنها توفر أيضًا نظرة ثاقبة للمبادئ الأساسية للحياة البيولوجية. لقد أذهل ظهور جينات جديدة من تسلسلات الحمض النووي غير المشفرة العلماء لفترة طويلة، ويقدم هذا البحث نموذجًا أنيقًا لتطورها.