دور الوالدين في التوسط في سلامة الأطفال على الإنترنت

تجتاح الولايات المتحدة موجة من التشريعات المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت، حيث تتبع الولايات المختلفة أساليب مختلفة. تضع بعض القوانين المسؤولية على عاتق منصات التكنولوجيا لجعل منتجاتها آمنة للأطفال، بينما تؤكد قوانين أخرى على دور الوالدين. أحد الأمثلة على هذا الأخير هو SB0152 في ولاية يوتا، والذي يتطلب من شركات التكنولوجيا التحقق من عمر المستخدمين والحصول على موافقة الوالدين للطفل ليكون لديه حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. ويفرض القانون أيضًا قيودًا على الحسابات التي يملكها القُصّر ويسمح للوالدين بالوصول إلى حساب القاصر، بما في ذلك الرسائل المباشرة.

ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة دون إجابة حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الآباء في ضمان سلامة أطفالهم عبر الإنترنت والعوامل التي تؤثر على استعدادهم لمعالجة هذه المشكلة. أجرى الباحثون في جامعة كورنيل وجامعة فلوريدا دراسة استقصائية للآباء والأمهات الممثلين على المستوى الوطني لاستكشاف هذه الأسئلة. قام الاستطلاع بتقييم رأس المال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للآباء، بالإضافة إلى تصورهم لمخاطر وفوائد وسائل التواصل الاجتماعي.

حدد الباحثون استراتيجيات الأبوة والأمومة المختلفة المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الوساطة النشطة، والوساطة المقيدة، والمراقبة الاستبدادية، والتفتيش غير التدخلي. ووجدوا أن الآباء الذين لديهم دخل أسري أعلى ولديهم المزيد من الأجهزة في المنزل هم أكثر وعيًا بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي ومن المرجح أن يشاركوا في الوساطة النشطة والتفتيش غير التدخلي. ومن ناحية أخرى، فإن الآباء الأكثر انفتاحًا على التكنولوجيا الجديدة هم أقل قلقًا بشأن المخاطر وبالتالي يشاركون بشكل أقل في الوساطة النشطة والتفتيش غير التدخلي.

وكشفت الدراسة أيضًا أن الآباء ذوي الدخل المنخفض يميلون إلى إدراك مخاطر أقل لوسائل التواصل الاجتماعي ويعتمدون أكثر على المراقبة الاستبدادية والتفتيش غير التدخلي. يسلط الباحثون الضوء على أهمية أنماط التواصل الأسري في تحديد استراتيجيات الوالدين ويقترحون أن التدخلات وبرامج التدريب يجب أن تأخذ في الاعتبار تنوع الأسر.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من الآباء المشاركين في الدراسة أفادوا بأنهم لم يشاركوا إلا بالحد الأدنى في أي استراتيجية وساطة، وهي نتيجة مثيرة للقلق. بينما يقدم المشرعون تشريعات تمكن المزيد من الأساليب الاستبدادية للوساطة الأبوية، فمن الأهمية بمكان النظر في تعقيدات هذه العلاقات وكيف تؤثر العوامل المختلفة على اختيارات الوالدين.

في الختام، هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتواصل بين العلماء والمشرعين لتطوير قوانين وتدخلات فعالة تعطي الأولوية لسلامة الأطفال على الإنترنت مع مراعاة الاحتياجات والظروف المتنوعة للأسر.

المصدر: جوستين هندريكس، مطبعة سياسة التكنولوجيا