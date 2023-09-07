انخفاض أسهم وول ستريت مع تزايد سخونة الاقتصاد الأمريكي

شهدت سوق الأسهم في وول ستريت تراجعا حادا في بداية جلسة التداول يوم الخميس. وكان هذا ردًا على الإشارات التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتسارع، مما دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من الزمن. في حين ظل مؤشر داو جونز الصناعي دون تغيير إلى حد كبير، شهدت مقاييس الأسهم الرئيسية الأخرى خسائر بعد إغلاقها في المنطقة الحمراء في اليوم السابق. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7% تقريبًا، وانخفض مؤشر Nasdaq المركب بأكثر من 1.5% مع انخفاض سعر سهم Apple بنسبة 4% تقريبًا.

أحد العوامل المساهمة في انخفاض الأسهم هو الزيادة غير المتوقعة في نشاط الخدمات الأمريكية في أغسطس، مما يشير إلى مرونة المستهلكين والاقتصاد الأوسع على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد أدى هذا، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى الضغط على أسهم التكنولوجيا. وشهدت شركة أبل، على وجه الخصوص، استمرار انخفاض أسهمها بعد التقارير التي تفيد بأن الصين منعت المسؤولين الحكوميين من استخدام جهاز iPhone الخاص بها وتخطط لتوسيع الحظر ليشمل الشركات الحكومية. ويشكل هذا تحديًا كبيرًا لشركة Apple، حيث تعد الصين أكبر سوق خارجي لها وقاعدة إنتاج عالمية.

علاوة على ذلك، أدت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى تفاقم المخاوف العامة بشأن الطلب العالمي. وقد فشلت الأرقام التجارية الأخيرة للصين في تخفيف هذه المخاوف، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات المتشائمة من أوروبا تعزز المخاوف بشأن الانخفاض المحتمل في النشاط الاقتصادي العالمي.

وفي خضم ظروف السوق هذه، ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تحديثًا بشأن مطالبات البطالة الأولية الأمريكية، مما قد يؤثر على الجدل الدائر حول قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر. ومن المثير للدهشة أن مطالبات البطالة انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المناقشة.

وفي الإجمال، يعكس انحدار سوق الأوراق المالية القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن حالة الاقتصاد الأميركي، والطلب العالمي، والتأثير المحتمل لأسعار الفائدة المرتفعة. وستستمر هذه الشكوك في تشكيل ديناميكيات السوق في الأسابيع المقبلة.

مصادر:

- تمويل ياهو